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Dünya

AB'de "İran" uzlaşması DOHA (A.A)

06 Aralık 2011 17:11

-AB'de "İran" uzlaşması DOHA (A.A) - 06.12.2011 - AB'nin, İran'ın üye ülkelere petrol ihracatının yasaklanması için uzlaşıya vardığı bildirildi. AB Enerji Komiseri Günter Öttinger, İran'a petrol yasağı konusunda üye ülkeler arasında bir uzlaşma olup olmadığı sorusuna "Evet, sanırım" yanıtını verdi. Öttinger, yasağın ne zaman uygulanacağı hakkında ise yorumda bulunmadı. Öttinger, İran'dan petrol alınması yasağının ABD ve Rusya'yı içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini düşündüğünü de söyledi.  ABD, halihazırda İslam devriminden bu yana İran'dan petrol ithal edilmesini yasaklamıştı.

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