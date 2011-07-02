-ABD'DE OTOMOTİV SATIŞLARI BEKLENTİNİN ALTINDA DETROIT (A.A) - 02.07.2011 - ABD'de mayıs ayından sonra haziran ayında da otomotiv satışları beklentilerin altında kaldı. ABD'de araç satışlarını izleyen AutoData şirketinin verilerine göre, haziran ayında toplam araç satışları geçen yıl aynı ayla karşılaştırıldığında yüzde 7 artışla 1,05 milyon adet oldu. Haziran'da mevsimsel etkilerden arındırıldığında araç satışları yıllık bazda 11,45 milyon adeti buldu. Haziran ayında araç satışlarının 12 milyon olması bekleniyordu. Mayıs ayında yıllık bazda araç satışları 11,8 milyon olmuştu. ABD'de geçen ay araç satışların zayıf olmasında araç fiyatlarının artması, yüksek akaryakıt fiyatları ve ekonomideki toparlanmanın yavaşlaması etkili oldu. Japon otomotiv şirketleri ise 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin parça tedariki zinciri üzerinde yarattığı olumsuz etkiden halen kurtulabilmiş değil. ABD'li otomotiv şirketi General Motors'un satış şefi Don Johnson, bu yıl ABD'de otomotiv satışlarının 13 ila 13,5 milyonu bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. ABD'de 2008 ve 2009 yıllarındaki ekonomik krizden önce yıllık bazda araç satışları 17 milyon adeti buluyordu. 2009 yılında araç satışları 10,4 milyon adet olmuştu. GM, Ford ve Toyota yılın ikinci yarısında satışların artmasını bekliyor. GM'nin haziran ayında satışları geçen yıl aynı aya göre yüzde 10,5 artarak 215 bin 358, Ford'un ise yüzde 13,6 yükselişle 194 bin 114 adet oldu. Chrysler'ın satışları da beklentileri aşarak yüzde 30'u buldu. Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda'nın her birinin satışları yüzde 21'den fazla geriledi. Bu iki şirketin 1997 yılından bu yana en kötü haziran ayı sonuçları olarak kayıtlara geçti. Japon Nissan'ın satışları ise yüzde 11,4 oranında arttı. Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in satışları yüzde 35 yükseldi. Güney Koreli Hyundai'nin satışları yüzde 15,6'lık artışla 59 bin 209, Kia'nın da yüzde 41 yükselişle 45 bin 44 adet oldu. Haziran ayında ABD'li GM, Ford ve Chrysler'ın ABD'deki pazar payı Ağustos 2009'dan bu yana ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkarak yüzde 50,1'e ulaştı. Toyota ve Honda'nın satışlarının düşmesiyle Asyalı üreticilerin geçen yıl haziran ayında yüzde 44,8 olan payları ise bu yıl aynı ayda yüzde 39,9'a geriledi.