ABD'den YPG'ye Rakka operasyonu öncesi silah yardımı

ABD yönetimi Rakka operasyonu öncesi Suriye'de Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımını onayladı.

Bu yöndeki açıklama, Reuters ve AFP ajanslarına konuşan Amerikalı bir yetkiliden geldi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili YPG'ye ne zaman silah gönderileceği hakkında ise bilgi vermedi.

Türkiye uzun süredir ABD'nin YPG'ye silah yardımı yapmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis bugün Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

James Mattis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşme öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beyaz Saray'a gitmişlerdi.

Heyet, Trump'ın danışmanı Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya gelmişti.

Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, "terörle mücadele", ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirilmişti.