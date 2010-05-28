ABD'den 'Yeni Osmanlıcılık' raporu

T24-



Lehigh Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi ve Carnegie Endowment adlı düşünce kuruluşunun uzmanı Henri Barkey imzalı, "Türkiye'nin Irak'taki Yeni Siyaseti" konulu raporda, AK Parti'nin "demokratik açılım"ı sürdürmeye dair coşkusunun büyük kısmını, en azından gelecek yılki seçimlere kadar kaybettiğine dair "görünür işaretler" olduğu savunuldu.





Raporda, "bunun terör örgütü PKK'nın kendisini silahsızlandırmaya duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırabileceği ve daha önemlisi, Türkiye'de, Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde şiddeti artırabileceği, bunun ise Ankara ile bölgesel yönetim arasındaki ilişkileri zorlaştırabileceği" iddia edildi.





"Demokratik açılım"ın, Türk hükümetinin Irak'a yönelik politikasında katettiği mesafeye dair kanıt niteliği taşıdığı ifade edilen raporda, "bir zamanlar Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime muhalefetin öncülüğünü yapan Türkiye'nin, şimdi bu politikasında 180 derece dönüş yapmakta olduğuna" işaret edildi.





Irak'ın hiçbir komşusunun, Irak'a yönelik yaklaşımını Türkiye kadar değiştirmediğinin savunulduğu raporda, Türk politikasındaki bu değişime Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi kararının da katkı sağladığı ileri sürüldü.





"Bazılarının 'yeni Osmanlıcılık' olarak adlandırdığı politikayla, Türkiye'nin Irak da dahil olmak üzere bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan bölgelerdeki etkisini genişletmekte olduğu" yorumuna yer verilen raporda, "Türk ordusunun bazı konularda hala belirleyici olduğu, ancak hükümetin ulusal güvenlikle ilgili sorunlarda geçmişe nazaran çok daha fazla söz sahibi olduğu" belirtildi.