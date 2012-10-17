ABD'den yeni nesil süper destroyer

ABD Donanması, düşmanının deniz veya karada olmasını düşünmeden taarruza geçecek olan bir silah, Zumwalt sınıfı destroyer geliştiriyor. ‘Robotik gemi’ Zumwalt, geleceğin ağır silahlarının da deneeyceği bir platform olacak. Söz konusu silah için Maine eyaletindeki tersanede inşası tamamlanmasıyla gelecek yıl suya indirilmesi planlanıyor.

Söz konusu silah, en gelişmiş radar koruma sistemli silahlara ve itiş gücü teknolojisine sahip olacak. ABD’nin savaş uçaklarını hava saldırılarından korumakla yükümlü Arleigh Burke sınıfı destroyerlerin çok daha üstün bir modeli olacak Zumwalt, karadaki düşman harekerini tespit ederek sığ sulara sokulabilecek. Ayrıca karanın yüzlerce kilometre içindeki hedeflere çok üstün bir isabet oranıyla ateş açabilecek.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre; ABD’nin ‘düşmanın kapısını kırmak’ için tasarladığı Zumwalt, karadaki hava savunmalarının imha edilmesi, çıkarmalar öncesi düşman birliklerinin karadan temizlenmesi gibi görevleri yürütecek, savaş uçaklarını düşman ateşinden koruyacak.

Popular Science'ın incelediği Zumvalt projesi yaklaşık 20 yıldır araştırılıyor. 1990'lı yıllarda Somali'de yürütülen operasyonlarda hem deniz hem de karada görev alacak bir silah üzerinde araştırmalar başlatan ABD donanması, Körfez Savaşı’nda Kuveyt üzerinden Irak’a düzenlenen Çöl Fırtınası operasyonunda bu tarz silahların geliştirilmesi için karar verildi.



Mevcut destroyerler tarihe gömülecek

ABD'nin bugün kullandığı destroyerlerden farklı olarak Zumwalt’ın gövdesi, geminin radarda belirme izini bir balıkçı teknesinin boyutuna indirgiyor. Denizde 180 metrelik bir zıpkın gibi ilermesi planlanan Zumwalt (Arleigh Burke sınıfı destroyerin uzunluğu 154 metre), hareket ve manevra kabiliyetiyle önden ve arkadan fark edilmesi oldukça zor bir gemi olarak tasarlandı. Zumwalt, denizaltılardan gelebilecek tehditleri ise gelişmiş radat teknolojisi ve sonarıyla tespit edecek.

Sığ sulara sokulacak olan Zumwalt, 115 km öteden vurabilecek. Toplar, komuta merkezindeki bilgisayar tarafından kontrol edilerek hedef alacak, kilitlenecek ve ateş edecek. GPS güdümlü mermiler, ABD donanmasına bir top mermisinden çok roket kullanıyormuşcasına üstünlük kazandıracak.

Zumwalt, bilgisayar kontrollü toplarının yanı sıra SM-2 uçaksavar füzelerine, karadaki hedefleri vuracak Tomahawk kruvazör füzelerine, roket imha eden ESSM füzelerine ve dikey olarak ateşkenen ASROC denizaltı avcısı torpidolara sahip olacak. Toplamda 80 mermi/füze taşıyacak olan Zumwalt, gövdesinin tasarımı sayesinde isabet alması halinde tüm silahlarının devre dışı kalması gibi bir risk yaşamayacak.

Eylül 1950'de Kore Savaşı'nda yaşanan Inchon Muharebesi'nin, Zumwalt destroyerleri kullanılması halinde üç günde nasıl tamamlanacağını gösteren çizim: Destroyerler, 135 km menzilli füzelerler düşmanın hava savunmasını yok ediyor. Gemiler, radara bile yakalanamayacakları mesafeden ateş ediyor.



Enerjisini Kendi Üretecek

Zumwalt, sahip olduğu dört gaz türbinli jeneratör ile htiyaç duyduğu tüm elektriği de üretebilecek. Dört türbin, toplamda bir Arleigh Burke sınıfı destroyerin ürettiğinin neredeyse 10 katı, 78 mw enerji üretecek. 35 mw’lık çift endüksiyon motoru, Zumwalt’a maksimum 30 deniz mili hız kazandıracak. Destroyer, ortalama 20 deniz mili hızda hareket ettiği sürece, geride kalan 58 wm’lık enerjiyi diğer sistemleri için harcayacak. Robotik kargodan alt güvertelerin çalışmasına kadar tüm sistemleri ağırlıklı olarak robotik olan Zumwalt, 276 mürettebatı olan Arleigh Burke’lara kıyasla, sadece 148 denizci ile göreve çıkacak.

En zor görev Pasifik'te

ABD, Çin’in giderek artan gücü, sürekli geçerli olan Kuzey Kore tehdidi ve petrol ticaretinin önemli noktalarında İran’la yaşanan gerilimler dolayısıyla mevcut donanma gücünün yüzde 60’ını Pasifik Okyanusu’na konuşlandırmış durumda yer alıyor.

Bu kadar gelişmiş bir silahın maliyeti, şaşırtıcı olmayacak kadar yüksek: Bir Zumwalt sınıfı destroyer 3 milyar dolar. Bu rakam donanmanın projeden vazgeçmesine yeterli olmadı ancak, Pentagon, Pasifikte’ki birliklerin görevlerine uyumlu olması için en iyi kara-deniz taarruz aracının kesin olarak belirlenmeden önce Zumwalt üretimine başlamak istemiyor.