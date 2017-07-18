ABD'den yeni İran yaptırımı

ABD, İran'la ilgili yeni yaptırım kararları aldı. Konuya ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programı ve Devrim Muhafızları'na destek verdiklerinden şüphelenilen 18 kişi veya kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, yeni yaptırımların "süregelen İran tehditlerine karşılık" getirildiğini açıkladı.

"İran'ın terörist gruplar, Suriye rejimi ve Yemen'deki Husilere verdiği destekle, Ortadoğu'nun bölgesel istikrarı, güvenliği ve refahını sarsmasını" endişeyle karşılayan ABD, Tahran yönetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararını hiçe sayarak balistik füzeler test edip geliştirmekle suçladı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre açıklamada, İran'ın destek verdiği gruplar arasında Hizbullah ve Hamas da sayıldı.

Yaptırım kararı, ABD'nin dün İran'ın iki yıl önce 5+1 ülkeleri ile imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğini tasdiklemesinin ardından geldi. Ancak ABD buna karşın İran'a yönelik yeni yaptırımlara da hazırlandığını duyurmuştu.

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DW/dpa/AFP/CÖ/HS