T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den yeni İran yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programı ve diğer askeri faaliyetlerine destek vermekle suçladığı 18 kişi ya da kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

18 Temmuz 2017 21:02

ABD, İran'la ilgili yeni yaptırım kararları aldı. Konuya ilişkin açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programı ve Devrim Muhafızları'na destek verdiklerinden şüphelenilen 18 kişi veya kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, yeni yaptırımların "süregelen İran tehditlerine karşılık" getirildiğini açıkladı.

"İran'ın terörist gruplar, Suriye rejimi ve Yemen'deki Husilere verdiği destekle, Ortadoğu'nun bölgesel istikrarı, güvenliği ve refahını sarsmasını" endişeyle karşılayan ABD, Tahran yönetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararını hiçe sayarak balistik füzeler test edip geliştirmekle suçladı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre açıklamada, İran'ın destek verdiği gruplar arasında Hizbullah ve Hamas da sayıldı.

Yaptırım kararı, ABD'nin dün İran'ın iki yıl önce 5+1 ülkeleri ile imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğini tasdiklemesinin ardından geldi. Ancak ABD buna karşın İran'a yönelik yeni yaptırımlara da hazırlandığını duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/CÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri BakanlığıDışişleri BakanlığıDevrim MuhafızlarıHeather NauertSuriyeYemen HusilereOrtadoğuABD TahranBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiAFPHizbullahHamasABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24