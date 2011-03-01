-ABD'DEN YEMEN DEVLET BAŞKANI'NA YANIT WASHINGTON (A.A) - 01.03.2011 - Yemen'deki karışıklıkları ABD ve İsrail'in çıkardığını iddia eden Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, "Bu ülkedeki protestolar dış tertip değil. Bunu Devlet Başkanı Salih daha iyi bilir" dedi. Bakanlık sözcüsü P.J. Crowley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yemen halkı, (Salih'den), daha iyi bir tepkiyi hak ediyor" ifadesini kullandı. -YEMEN DEVLET BAŞKANI 5 VİLAYETİN VALİSİNİ GÖREVDEN ALDI- Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, iktidarına karşı gösterilerin yapıldığı 5 vilayetin valisini görevden aldı. Yemen yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, güneydeki Aden, Hadramut, Abyan ve Lahaj ile batıdaki Hudeyde vilayetlerinin valilerinin görevden alındığını belirtti. Görevden alınan valilerin yerine henüz yenisi atanmadı. Bu beş vilayet, 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Salih rejimine karşı gösterilere ve olaylara sahne olmuştu.