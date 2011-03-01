T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'DEN YEMEN DEVLET BAŞKANI'NA YANIT WASHINGTON (A.A)

01 Mart 2011 22:42

-ABD'DEN YEMEN DEVLET BAŞKANI'NA YANIT WASHINGTON (A.A) - 01.03.2011 - Yemen'deki karışıklıkları ABD ve İsrail'in çıkardığını iddia eden Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, "Bu ülkedeki protestolar dış tertip değil. Bunu Devlet Başkanı Salih daha iyi bilir" dedi. Bakanlık sözcüsü P.J. Crowley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yemen halkı, (Salih'den), daha iyi bir tepkiyi hak ediyor" ifadesini kullandı.  -YEMEN DEVLET BAŞKANI 5 VİLAYETİN VALİSİNİ GÖREVDEN ALDI- Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, iktidarına karşı gösterilerin yapıldığı 5 vilayetin valisini görevden aldı. Yemen yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, güneydeki Aden, Hadramut, Abyan ve Lahaj ile batıdaki Hudeyde vilayetlerinin valilerinin görevden alındığını belirtti. Görevden alınan valilerin yerine henüz yenisi atanmadı. Bu beş vilayet, 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Salih rejimine karşı gösterilere ve olaylara sahne olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24