Vurulan Suriye jeti için ABD'den Türkiye'ye destek

Washington Yönetimi, hafta sonu Türkiye’nin Suriye rejimine ait bir uçağı düşürmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada Ankara’ya destek verdi. ABD Dışişleri Sözcüsü, Türk Hükümeti’nin verdiği bilgiye göre hava sahası ihlali sonrası defalarca uyarılan uçağa Türkiye’nin angajman kuralları gereği ateş açtığını belirterek, “Bunun doğru olmadığını düşünmemiz için elimizde bir sebep yok” dedi.

Hürriyet gazetesinin Washington temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Hafta sonu Türkiye’nin Suriye Rejimi’ne ait bir uçağı düşürmesinin ardından Washington’dan yapılan ilk açıklamada Türkiye’ye destek geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf, günlük basın toplantısında konunun sorulması üzerineTürkiye’nin Suriye uçağına hava sahası ihlali ve uyarıların ardından ateş açtığını belirterek, bu bilgileri Türk tarafından aldıklarını söyledi ve buna inanmamak için de bir sebepleri olmadığını belirtti.

Harf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Durumu elbette yakından izliyoruz. Olayla ilgili NATO müttefiğimiz, Türk mevkidaşlarımızla yakın iletişim halindeyiz. Türkiye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne taahhüdümüz var. Suriye Hükümeti’nin 2012’de bir Türk uçağını düşürmesinden beri Türkiye’nin uyguladığı angajman kuralarında son derece şeffaf olduğunu biliyoruz. Bu olayda da Türk Hükümeti, Suriye askeri uçağına Türk hava sahasını ihlal ettikten ve Türk yetkililer tarafından tekrarlanan uyarılardan sonra ateş etti. Elbette Türk Hükümeti olayı daha yakından inceliyor, biz de onlarla konuşuyoruz.”

NATO dahil olur mu

Harf, uçağın vurulduğu noktanın neresi olduğuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söylerken, Türklerin uçağı hava sahası ihlali ve uyarılardan sonra vurduğunu tekrarladı. Harf, düşen uçakla ilgili bilgilerin Amerika tarafından doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin ise “Bunun (Türklerin verdiği bilgilerin) doğru olmadığını düşünmemiz için elimizde bir sebep yok” diye konuştu.

Amerikan Dışişleri Sözcüsü, bu olayın NATO nezdinde bir sonuç yaratıp yaratmayacağı ile ilgili ise “Türkiye’nin NATO açısından bir istekte bulunduğunu sanmıyorum. Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda onlarla (Türkler) konuşuyoruz. Yakında sonraki aşamada ne olacağını tarif etme imkânımız olacaktır” dedi.

Gerilime dair bir şey duymadım

Harf, NATO dahlinin ötesinde bu hafta sonu yapılacak seçimler öncesinde Türkiye ve Suriye arasındaki gerlimin tırmanacağı konusunda bir endişe taşıyıp taşımadıkları konusunda ise “Bundan ne çıkacağını tam olarak tarif etmek için sanırım çok erken” dedi. Harf, haftasonu yapılacak seçimlere denk gelen gerilimin tırmandırılmaması için NATO müttefiği Türkiye’deki taraflara sakin olma çağrısı yapıp yapmadıkları konusunda ise “Benim anladığım bu sınırlı bir durumdu. Artan bir gerilim olduğunu duymadım bile. Ekibimizden kontrol edeceğim. Ne olduğu konusunda verileri almak için Türklerle halen konuşuyoruz ama insanların bundan (artan gerilim) endişe duyduğunu samimi olarak duymadım” diye konuştu.

Harf, son bir hafta içinde Türkiye’deki kabine üyelerinden Suriye’nin içinde yer alan ama sınıra 35 km uzaklıkta olmasına rağmen Türk toprağı sayılan Süleyman Şah mezarına yönelik tehditler karşısında Türkiye’nin bölgeye askeri bir operasyon düzenleyebileceği yönünde açıklamalar geldiğinin hatırlatılması üzerine ise “Bu konuda bende herhangi bir detay yok” dedi.