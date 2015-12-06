T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'den vatandaşlarına İstanbul uyarısı: Konsolosluk'tan uzak durun!

İstanbul Konsolosluğu, İstinye'de bulunuyor

06 Aralık 2015 11:41

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi (OSAC), vatandaşlarını ülkenin İstanbul Konsolosluğu'ndan uzak durmaları yönünde uyardı. İstanbul Konsolosluğu, İstinye'de bulunuyor.  

 OSAC'in resmi Twitter hesabından da paylaşılan uyarıda, "ABD Konsolosluk binasıyla ilgili çok yakın zamanda gerçekleşebilecek bir güvenlik tehdidi nedeniyle, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, tüm vatandaşları bugün konsolosluktan uzak durmaları konusunda uyarmaktadır. Konsolosluğumuzun Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. ABD vatandaşlarına yüksek seviyede dikkatli olmalarını, yerel olayları takip etmelerini ve kişisel güvenliklerini güçlendirecek uygun adımlar atmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dendi.

 

ETİKETLER

abdbaşkonsoloslukuzak durunhaber
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-12-06T11:41:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/abdden-vatandaslarina-istanbul-uyarisi-konsolosluktan-uzak-durun,319226","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/abdden-vatandaslarina-istanbul-uyarisi-konsolosluktan-uzak-durun,319226"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24