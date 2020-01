ABD'den vatandaşlarına İstanbul uyarısı: Konsolosluk'tan uzak durun!

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi (OSAC), vatandaşlarını ülkenin İstanbul Konsolosluğu'ndan uzak durmaları yönünde uyardı. İstanbul Konsolosluğu, İstinye'de bulunuyor.

OSAC'in resmi Twitter hesabından da paylaşılan uyarıda, "ABD Konsolosluk binasıyla ilgili çok yakın zamanda gerçekleşebilecek bir güvenlik tehdidi nedeniyle, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, tüm vatandaşları bugün konsolosluktan uzak durmaları konusunda uyarmaktadır. Konsolosluğumuzun Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. ABD vatandaşlarına yüksek seviyede dikkatli olmalarını, yerel olayları takip etmelerini ve kişisel güvenliklerini güçlendirecek uygun adımlar atmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dendi.

Due to #Istanbul Consulate threat, @USEmbassyTurkey advises stay away from Embassy and all US consulates in #Turkey: https://t.co/r6qHGRs7NR