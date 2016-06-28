ABD’den vatandaşlarına ‘Türkiye’ uyarısı: Bu 16 şehirde dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yurttaşlarının Türkiye’ye seyahat konusunda daha önce yayımladığı uyarıyı yineledi. Yapılan açıklamada 16 şehrin ismi verildi ve “dikkatli olun” uyarısı yapıldı.

Sputnik’in haberine göre açıklamada, ABD vatandaşlarından terör saldırıları ve bazı terör gruplarının tehditleri nedeniyle Türkiye'deki seyahatleri sırasında dikkatli olmaları istendi. Son uyarının 29 Mart'ta yapılanın yerine geçeceği kaydedilen açıklamada, turistlerin yerli ve yabancı terör grupları tarafından açıkça hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'li kamu görevlilerinin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'a yapacağı seyahatlerle ilgili kısıtlamaların devam ettiği bildirildi.