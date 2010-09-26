-ABD'DEN UZAYI İZLEME UYDUSU VANDERBERG (A.A) - 26.09.2010 - ABD Hava Kuvvetleri, Dünya'nın yakınındaki kullanılmayan uyduların ve diğer uzay çöplerinin oluşturabileceği tehlikeleri tespit etmek amacıyla yörüngeye izleme uydusu fırlattığını bildirdi. Hava Kuvvetlerinin California eyaletindeki Vanderberg üssünden yapılan açıklamada, yerel saatle dün gece Minotaur 4 roketiyle uzay izleme uydusunun fırlatıldığı kaydedildi. Açıklamada uydunun, ulusal güvenlik, iletişim ve meteoroloji uydularına zarar verebilecek uzay çöpleri olarak nitelenen, kullanılmayan uydular ve diğer nesneleri tespit etmek ve izlemek üzere geliştirildiği ifade edildi. Uzaydan yapılacak izlemeyle, yerden izleme sistemlerinde hava durumuna, atmosfere ya da günün zaman dilimine bağlı olarak oluşabilecek kısıtlamaların önüne geçilebileceği belirtildi.