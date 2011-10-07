-ABD'den uyuşturucuyla mücadeleye 4,2 milyon dolar TAŞKENT (A.A) - 07.10.2011 - ABD'nin Orta Asya ülkelerindeki uyuşturucuyla mücadele için 4,2 milyon dolar kaynak ayıracağı bildirildi. uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Brownfield, BM'de yaptığı bir konuşmasında, ülkesinin, yeni oluşturulan "Orta Asya Uyuşturucuyla Mücadele İnisiyatifi" (CACI) partnerlik programı kapsamında 4,2 milyon dolar kaynak ayıracağını belirtti. Brownfield, söz konusu programın Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da uyuşturucuyla mücadelenin daha verimli hale gelmesine yardımcı olacağını kaydetti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Brownfield, Orta Asya ülkelerinin çok ciddi uyuşturucu kaçakçılığı tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ve söz konusu programın, Orta Asya ülkelerinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Afganistan ve Rusya'daki ilgili kurumlarla da sıkı işbirliğinde çalışacak birimlerin oluşturulmasına yardımcı olacağını ifade etti. ABD'li yetkili, bu birimlerin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bilgi alış verişinde bulunulmasını, Orta Asya ülkeleri, Afganistan ve Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak ve sınır ötesi operasyonların düzenlenmesindeki koordinasyonun arttırılmasını sağlayacağını belirtti.