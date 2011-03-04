-ABD'DEN UYUŞTURUCU RAPORU WASHINGTON (A.A) - 03.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının "2011 Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Stratejisi Raporu"nda, Türkiye'nin Güneybatı Asya'dan Avrupa'ya gönderilen uyuşturucunun önemli bir geçiş rotası olmaya devam ettiği bildirildi. Bakanlığın ABD Kongresine gönderdiği yıllık raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin eroin kaçakçılığında üç ana rotadan etkilendiği belirtilerek, bu rotalar "Balkan rotası, kuzey (Karadeniz) rotası ve Doğu Akdeniz rotası" olarak sıralandı. Türkiye'ye kokainin Güney Amerika'dan, esrarın Lübnan, Arnavutluk ve Afganistan üzerinden girdiği kaydedilen raporda, Türkiye'nin, Afganistan'dan Batı Avrupa'ya gönderilen afyon, İran'dan Uzak Doğu pazarlarına gönderilen metamfetamin ve Doğu Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine gönderilen captagon uyuşturucu hapları için de transit rotası olduğu kaydedildi. Eroinin Afganistan'dan ve bazen de Pakistan üzerinden kara yoluyla İran'a, oradan da Türkiye'ye kaçırıldığı ifade edilen raporda, afyon ve haşhaşın da Afganistan'dan yola çıkarak, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye kaçırıldığı belirtildi. Raporda, Batı Avrupa'ya gönderilen uyuşturucuda Balkan rotasının ağırlıklı olarak kullanıldığı ancak istihbarat raporları ve incelemelerin, kaçakçıların Azerbaycan, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna yoluyla daha kuzeydeki bir rotayı da kullandığını ortaya koyduğu kaydedildi. Kuzey rotasına ek olarak kaçakçıların uyuşturucuyu feribotlara yüklenmiş TIR'larla Yunanistan ve Türkiye'den İtalya'ya kaçırdığı, oradan da diğer Avrupa ülkelerine dağıtımının yapıldığı belirtildi. Raporda, Türkiye'de ele geçirilen afyonun toplam miktarının, ele geçirilen eroine göre az olduğu, Türkiye üzerinden kaçırılan eroinin çoğunluğunun Batı Avrupa'da pazarlandığı, bir miktar eroin ve afyonun Türkiye'den ABD'ye de kaçırıldığı kaydedildi. Türk güvenlik yetkililerinin Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde üretilen sentetik uyuşturucular ele geçirmeye devam ettiği, sentetik uyuşturucuların çoğunluğunun, Türkiye üzerinden Ortadoğu ülkelerine gönderilirken ele geçirildiği ifade edilen raporda, Türkiye'de yerleşik kaçakçıların Batı Avrupa'ya pazarlanan eroinin çoğunluğunu kontrol ettiği belirtildi. Raporda, Türkiye'deki büyük uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri ve kaçakçıların eroin satışları ve nakliyesinde sıkça yer aldığı, birçoğunun ayrıca, sentetik uyuşturucuların üretimi ve kaçırılmasına da karıştığı kaydedildi. -"TÜRKİYE'DEKİ BİRÇOK KAÇAKÇI KÜRT YA DA İRANLI"- Türkiye'deki birçok büyük kaçakçının Kürt ya da İranlı olduğu belirtilen raporda, aralarında kaçakçıların da yer aldığı çok sayıda Kürt'ün Türkiye'deki daha büyük kentlere, hatta Avrupa'daki diğer ülkelere taşındığı, bazılarının yeni yerlerinde de uyuşturucu kaçakçılığına devam ettiği ifade edildi. -"TONLARCA EROİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN KAÇIRILIYOR"- Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımının da diğer ülkelere göre düşük olduğu bildirilen raporda, Türk güvenlik birimlerinin uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine olan güçlü bağlılıklarının devam ettiği ve bunun gelecekte de devam etmesinin beklendiği belirtildi. Raporda, Türk yetkililerin büyük miktarlarda eroin ve öncü kimyasallar ele geçirmeye devam ettiği, bu ele geçirmelerin miktarı gözönüne alındığında, Türkiye üzerinden her yıl tonlarca eroinin kaçırıldığının sanıldığı kaydedildi. -"TEDAVİ GÖREN UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ SAYISI ARTIYOR"- Türkiye'de uyuşturucu kullanımı oranı diğer ülkelere göre düşük olsa da tedavi gören bağımlıların sayısının arttığına işaret edilen raporda, hükümetin uyuşturucuyla mücadele ihtiyacının farkında olduğu ancak tedaviden sorumlu kurumların yeterli bütçeye sahip olmadığı, Sağlık Bakanlığının uyuşturucu kullanımı konusunda düzenli, periyodik anketler düzenlemediği kaydedildi. -"TÜRKİYE KARA PARA AKLAMADA KAYGI DUYULAN ÜLKELER ARASINDA"- Raporun ikinci kısmı olan, "Kara Para Aklama ve Mali Suçlar" bölümünde de Türkiye'nin adı, "en başta kaygı duyulan ülkeler" arasında geçiyor.