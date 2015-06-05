ABD: Erdoğan'ın söylemlerini kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Başdanışmanı Marie Harf, “Erdoğan’ın, Ermeniler, eşcinseller ve gazeteciler için kullandığı olumsuz nitelemeleri, kınıyor ya da eleştiriyor musunuz” sorusunu “kesinlikle” yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Başdanışmanı Marie Harf, başkent Washington’da günlük basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, CNN, New York Times, BBC’nin Türkiye’yi zayıflatmaya ve bölmeye çalıştıklarını söyledi. Bir müttefik ülkenin lideri Amerikan medyası hakkında konuşmasına ilişkin herhangi bir yorumunuz var mı?” sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye’de hükümetin düşünce özgürlüğüne müdahale etmesinden derin kaygı duyduklarını belirtti.

Harf, “bunu uzun zamandır dile getirmekteyiz. Bağımsız ve özgür medya, demokratik ve açık bir toplumun temel unsurudur. Türkiye dostumuz ve NATO müttefikimiz. Türk yetkilileri, yargı bağımsızlığı da dahil olmak üzere demokratik değerleri korumaya, medya ve bilgiye erişim de dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü korumaya çağırıyoruz” dedi.

Marie Harf, “Erdoğan’ın, Ermeniler, eşcinseller ve gazeteciler için kullandığı olumsuz nitelemeleri, kınıyor ya da eleştiriyor musunuz” sorusunu da “kesinlikle” diye yanıtladı.

Harf, “Erdoğan’ın sözleri seçimlerle ilgilimi sizce” sorusuna da“Bu konuda bir spekülasyon yapmayacağım” karşılığını verdi.