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ABD'den Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu; Türkiye'de dini azınlıklar kısıtlanıyor

"Alevi çocuklar, Sünni İslam'a göre eğitim almaya devam ediyor"

11 Ağustos 2016 16:59

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nu yayınladı. Raporun Türkiye bölümünde, Alevilerin ve diğer dini azınlıkların çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığı, Türkiye'nin cemevlerini ibadethane olarak tanımayı reddettiği vurgulandı.

Raporda, üniversiteler dahil birçok devlet kurumunda mescitler açıldığına, fakat Aleviler için benzer yerler açılmasına izin verilmediğine dikkat çekildi. Zorunlu din derslerinden muaf tutulma konusunda da Alevilerin zorluklarla karşılaştığı, Alevi çocukların Sünni İslam'a göre eğitim almaya devam ettiği belirtildi.

 

"Türkiye'de diğer dini grupların din adamı yetiştirmesine izin verilmiyor"

 

Cumhuriyet'in haberine göre, 2015 yılındaki din özgürlüklerinin incelendiği Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu'nda, Türkiye'de Sünni din adamları yetiştirilirken diğer dini grupların din adamı yetiştirmesine izin verilmediği ifade edildi.

"Devlet, Sünnilere ait camilere kaynak aktarırken diğer dini grupların ibadethanelerine sağlanan ödenekler konusunda kısıtlamalar var" şeklindeki ifadelerin yer aldığı raporda, Türkiye'de Müslüman olmayanların fiziksel şiddet ve tehditlere maruz kaldığına da dikkat çekildi. Raporda verilen örnekler arasında 2014 yılında Okmeydanı'nda polis kurşunuyla vurulan Uğur Kurt davası da yer aldı.

 

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