ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 'işkence' tepkisi: Uygunsuz ve yetkisiz!

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, ABD askerleri ve CIA'in Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabileceklerine dair kanıtlara ulaşıldığına dair dün yaptığı açıklamayı 'uygunsuz' bulduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 'bizim kendi değerlendirme kriterlerimiz var' açıklaması yaptı.



Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Fatou Bensouda, dün açıkladığı yıllık araştırma raporuna göre ABD Silahlı Kuvvetleri ve CIA üyelerinin 2001 yılında İkiz Kuleler'in bombalanmasının ardından girdiği Afganistan'da savaş suçu olarak kabul edilen işkence, kötü muamele, insanlık onuruna saldırı ve tecavüz gibi eylemler kullandığına inanılmasına yeterli kanıtlara ulaşıldığını belirtmişti. Bunun üzerine bugün bir basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Elizabeth Trudeau, UCM'nin bu araştırmasının sonuçlarını 'uygunsuz' ve 'yetkisiz' olarak nitelendirdi.



'Yetki alanını onaylamıyoruz ama destekliyoruz'

ABD'nin UCM'nin temelini düzenleyen Roma Statüsü'ne taraf olmadığını ve savaş suçlarını önlemek için zaten kendi katı kural ve kriterlerine sahip olduklarını belirten Trudeau, UCM'nin yetki alanına onay vermediklerinin de altını çizdi. Ancak Trudeau, bununla beraber, ABD'nin UCM'nin uluslararası arenadaki araştırmalarını ve yargılamalarını desteklediğini ve kendi hukuksal değerlerini geliştiren örnekler olarak gördüklerini belirtti.



'Kendi araştırmalarımız yeter de artar bile'



ABD'nin uluslararası savaş kurallarına uyma konusunda azami dikkat ve özeni gösterdiğini belirten Trudeau, "ABD'nin kendi adli araştırma ve hesap verilebilirlik sisteminin barındırdığı kriterler bu konuda yeter de artar. Gerekli olduğunda kendi personelimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin savaş alanındaki suçlarla ilgili yargılıyor ve cezalandırıyoruz. Bu konudaki en yüksek kriterlere sahibiz" ifadelerini kullandı. Trudeau, basın mensuplarının, ABD'nin hangi konularda askerlerin sorumlu tutuldukları ve hangi cezaların verildiğine dair sorusu üzerine ise bu konudaki muhatabın savunma bakanlığı olduğunu söyleyerek geçiştirdi.

CIA ile ilgili işkence raporunu anımsattı



UCM'nin 2003'ün mayıs ayından itibaren Afganistan'da yaşananlara yönelik kapsamlı araştırmasına dayanan raporda, ABD güvenlik güçlerinin Afganistan topraklarında en az 61 tutukluya; CIA ajanlarının Polonya, Romanya ve Litvanya'da da 27 mahkûma kötü muamelede bulunduğunun muhtemel olduğu belirtilmişti. Raporda Raporda, ABD'nin savaş suçlarının Doğu Avrupa'daki gözaltı merkezlerine de uzandığı kaydedilirken; yaşananların ‘münferit olaylar' değil, ‘onaylanmış sorgu tekniklerinin sonucu' olduğu belirtildi. 2014'ün Aralık ayında da CIA'in özellikle Başkan Bush dönemindeki faaliyetlerini içeren 'işkence raporu' yayınlanmış ve büyük ses getirmişti.

