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Yaşam

ABD'DEN UÇAKLA SEYAHAT İÇİN YENİ GÜVENLİK UYGULAMASI İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 16:28

-ABD'DEN UÇAKLA SEYAHAT İÇİN YENİ GÜVENLİK UYGULAMASI İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulaştırma ve Güvenlik Yönetim Birimi, 1 Kasımdan itibaren ABD'ye veya ABD'den yapılacak uçuşlarda, uçuş saatinden 72 saat önce yolculara ait kimlik bilgilerini havayolu şirketlerinden talep edecek.   Türk Hava Yollarının (THY) ''www.turkishairlines.com.tr'' sitesinden yer alan duyuruda, ''Amerika  Birleşik Devletleri Ulaştırma Güvenlik Yönetimi Birimi, 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle Amerika'ya veya Amerika'dan yapılacak uçuşlarda, uçuş saatinden 72 saat önce yolcuya ait ad, soyad, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin gönderilmesini talep etmektedir'' denildi. Duyuruda ayrıca, bu tarihten itibaren kimlik bilgileri tamam olmayan yolcuların uçuşlarını gerçekleştirmeyecekleri uyarısı yapılarak, tüm yolcuların 1 Kasımdan önce mutlaka THY satış ofislerine ya da rezervasyon yaptırdıkları veya biletlerini temin ettikleri acentelere başvurarak bu bilgileri tamamlatmaları istendi.

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