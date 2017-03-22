ABD’den üç kuruluş, KHK ile işsiz kalan akademisyenler için destek kampanyası başlattı

ABD'de faaliyet gösteren üç sivil toplum kuruluşu, görevden alınan Türkiyeli akademisyenlere destek için bir bağış kampanyası başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Research Institute on Turkey, Bostonbul ve GIT-North America ve bazı ABDli akademisyenlerin de katılımıyla Barış Bildirisi'ne imza attıkları için görevden alınan akademisyenlere destek için bir bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya yetkilileri, DW Türkçe'ye kampanyada hedefin ilk etapta 35 akademisyenin altı aylık gelirini denkleştirmek ve bu akademisyenlerin hayatlarını idame ettirmelerini ve ailelerini geçindirmesini sağlamak olduğunu aktardı. Destekçiler özellikle sendikalı olmayan ya da vakıf üniversitelerinden ihraç edilen akademisyenlerin gelirinin olmadığına dikkat çekti.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hâl ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnemeler (KHK) sonrası binlerce akademisyen görevden alınmış, şubat ayı itibariyle görevden alınan eğitimcilerin sayısı 33 bini aşmıştı.

Akademisyenlere ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da konmuştu. 15 Temmuz sonrası görevden alınan akademisyenlerin çoğunun Güneydoğu'daki çatışmaların durması için Ocak 2016'da Barış Bildirisi’ne imza atan isimler olması dikkat çekmişti.

Görevden alınan akademisyenler

ABD'deki kampanya ekibinin verdiği bilgilere göre Barış Bildirisi'ne imza atan bin 128 akademisyenden 383'ü görevlerinden uzaklaştırılmış durumda. Bu akademisyenlerin dört tanesi gözaltına alınırken imzacı akademisyenlerin bir kısmının da Türkiye'yi terk ettiği belirtildi.

Kampanya ekibi yaptığı açıklamada seyahat özgürlüğü olmayan akademisyenler için çözümün çok daha zor olduğunu ifade etti. Destekçiler, Alexander von Humboldt Vakfı'nın çağrısını yaptığı Philipp Schwartz burslarını kazanan ya da Scholars At Risk aracılığıyla Almanya üniversitelerinde pozisyon alabilen akademisyenlerin seyahat edemedikleri için işlerine başlayamadıklarına da işaret etti.

Youcaring.com portalı üzerinden yürütülen kampanyada şimdiye kadar 35 bin Amerikan Doları toplandı. Hedef ise 105 bin Amerikan Doları toplayabilmek. Toplanan maddi yardımlar Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ihtiyacı olan akademisyenlere aktarılacak. Kampanyaya destek veren akademisyenler arasında Prof. Judith Butler ve 2008 Nobel Kimya Ödülü sahibi Martin Chalfie gibi tanınmış isimler de var.