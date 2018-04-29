ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu: IŞİD'i yendikten sonra silahları geri alacağız

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'de Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'ne (YPG) verilen silahlarla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a bir mektup gönderdi. Mektupta ABD'nin, IŞİD'in mağlup edilmesinden sonra YPG'ye verilen silahları geri alacağı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre Mattis mektubunda, YPG'ye sağlanan teçhizatın envanterinin tutulduğunu kaydetti.

YPG'ye verilen malzeme listesinin her ay düzenli olarak Türkiye'yle paylaşılacağını, ilk envanter raporunun bu ay gönderildiğini belirten Mattis, YPG'ye teçhizat sağlanmasındaki amacın Rakka'nın tecrit edilmesi ve ele geçirilmesi olduğunu vurguladı.

Mattis, "Rakka'yı ele geçirecek kuvvetin yüzde 80'ini Arapların oluşturacağını ve şehri elde tutacak kuvvetin yine Araplardan oluşturulacağını" da ifade etti.

Mattis ayrıca, dağıtılan silahların sadece Suriye'de kalmasını temin etmek için ABDli danışmanların sahada görev yaptığını da belirtti.

"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile taktik ilişkileri bulunduğunu" belirten ABD Savunma Bakanı, "bu ilişkinin şeffaf olmasını arzuladıklarını" ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı ele geçirmeye çalışan SDG'nin omurgasını YPG güçleri oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet, ABD'yi YPG'ye silah verme kararından dolayı eleştirmiş, silahların PKK'nın eline geçeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Mattis ise Mayıs ayında PKK'ya silah verilmediğini ve vermeyeceklerini söylemişti.