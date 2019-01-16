ABD'den Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi, 'terör ve keyfi tutuklamalar'a dikkat çekildi

T24

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye’nin statüsü, “Seyahat etmeyi yeniden değerlendirin” anlamına gelen 3. seviyede, Irak ve Suriye sınırına yakın bölgeler ise “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4. seviyede tutuldu.

Vatandaşlarına ‘terör ve keyfekeder tutuklamalar’ nedeniyle seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde risklerin arttığının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını son olarak 28 Haziran’da güncellenmişti. Bakanlık, 2018 başında yabancı ülkelere seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına yönelik yayınladığı seyahat uyarılarına yeni bir sistem getirmişti. Buna göre ABD, ülkeleri seyahat riski durumuna göre 4 kategoride sınıflandırıyor. Yeni sistemde en riskli riskler ülkeler 4’üncü kategoride yer alırken, en güvenlilerse 1’inci kategoriye alınıyor. Türkiye, yeni uygulamanın başladığı 10 Ocak'tan bu yana 3. kategoride.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında gerçekleştirilen düzenlemeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütleri Türkiye’de olası saldırılar için komplo kurmaya devam ediyor. Teröristler herhangi bir uyarı olmaksızın saldırabilir, turistik mekanları, ulaşım merkezlerini, marketler ile alışveriş merkezlerini, yerel hükümet binalarını, otelleri, gece kulüplerini, restoranları, ibadet merkezlerini, parkları, büyük spor ve kültür etkinliklerini, eğitim kurumlarını, havalimanlarını ya da diğer kamu alanlarını hedef alabilir. Teröristler daha önce Batılı turistleri ve ülkede yaşayan yabancı profesyonelleri adam kaçırma ve suikast başlıklarında hedef aldı.

"Güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişiyi, kısıtlı ya da gizli kanıtlarla ve siyasi bir amaç güttüğü görülen iddialarla terör örgütlerine destek iddiasıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarıyla da karşı karşıya kaldı. Gösterilere katılmak, Türkiye hükümeti tarafından bariz bir biçimde onaylanmıyor. Aynı şekilde hükümetin eleştirilmesi, sosyal medyayı da kapsayan şekilde tutuklanmayla sonuçlanabilir.

"ABD hükümeti Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’de acil hizmetleri sağlamak konusunda kısıtlı olacağa sahip. Bu sebepten ABD hükümeti, çalışanlarının bu belirli bölgelere önceden izin almaksızın seyahat etmesini yasaklamaktadır."

*ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.