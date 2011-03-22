-ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR WASHINGTON (A.A) - 22.03.2011 - ABD, Libya'da kaybolan dört New York Times muhabirinin serbest bırakılmasında oynadığı rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'nin bu süreçte yardımcı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yardımları için teşekkür ederiz. Türkiye'nin, gazetecilerimizin Libya'nın dışına çıkarılmasına yönelik yardımını derinden takdir ediyoruz" dedi. Bu arada Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CNN'in dünkü haberini doğrulayacak biçimde, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin, oradaki ABD vatandaşlarını temsilen ''konsolosluk ofisi'' olarak hareket etmeyi de içerecek şekilde çalıştığını kaydetti.