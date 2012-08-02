ABD'den, Türkiye'ye Suriye uyarısı: Daha fazla ileri gitmeyin!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ventrell, Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliğine yönelik olarak, "Türkiye'nin kendi ulusal güvenlik çıkarlarını anlıyoruz. Ama şu anda durumu daha fazla askerileştirmenin ilerlenecek yol olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Ventrell, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin sınırdaki askeri hareketliliğine yönelik soruları da yanıtladı.

Suriye konusunda Türk müttefikleriyle düzenli olarak istişare halinde olduklarını belirten Ventrell, 'Durumu daha fazla askerileştirmeyi istememe yönünde düşünmeye devam ettiklerini' kaydetti.

Ventrell, 'Türkiye'nin kendi ulusal güvenlik çıkarlarını da açıkça anlıyoruz. Ama şu anda, daha fazla askerileştirmenin ilerlenecek yol olduğunu düşünmüyoruz. Ama Türk meslektaşlarımızla tam ve canlı diyaloğa devam ediyoruz' dedi.

'Türklerden askeri bir operasyon bekliyor musunuz?' sorusu üzerine Ventrell, Suriyeli muhaliflerin şu anda mesafe katetmeye devam ettiğini ve daha geniş alanı elinde tutmaya başladığını ifade ederek, Suriye'ye acil dışarıdan bir askeri müdahaleye yönelik geniş çağrılar duymadıklarını söyledi.

Ventrell, bir soru üzerine, muhaliflere yardım etme ve organizasyon kapasiteleri ile diğer konularda onlara destek sağlama konusunda Türkiye ile 'aynı sayfada' olduklarını vurguladı.

Başka bir soru üzerine, 'günlerdir ve haftalardır dile getirdikleri gibi Suriye'de her senaryoya hazırlık yaptıklarını ve bunun yanında, Esad sonrası döneme yönelik de dikkatli planlamalar yaptıklarını' belirten Ventrell, ama şu anda bulundukları noktanın, mesafe alan muhalefeti destekleme yönünde olduğunu açıkladı.



Suriye sınırında tank tatbikatı



Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, tank ve zırhlı araçlar Suriye’ye 1 kilometre mesafeye konuşlandırıldı. Mehmetçiğin tank ve füze bataryaları ile sınırda yaptığı tatbikat, Suriye’den de meraklılar tarafından izlendi.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kobani İlçesi’nin Ayn-El Arap kasabasının karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin hakim noktasına tank, stinger füze bataryaları ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Bölgedeki askeri hareketlilik görenleri heyecanlandırırken, akşam saatlerinde tanklara hız ve manevra testi yaptırıldı.



Suriyeliler yüksek binalardan izledi



20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından sınır hattına yapılan sevkiyatlar devam ederken, Suruç ilçesinin Suriye sınırındaki Mürşitpınar Köyü’nde konuşlanan tankların tatbikatı, 1 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Ayn-El Arap kasabasında yaşayanlar tarafından da izlendi. Kasabanın yüksek binalarına çıkan Suriyeliler, Türkiye tarafında yaşanan hareketlilik ve tatbikatı meraklı gözlerle takip etti. Askeri yetkililer, tatbikatların Şanlıurfa sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de yapılacağını bildirdi.