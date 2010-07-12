ABD'den Türkiye'ye: PKK ortak düşmanımız

T24 -

'PKK ortak düşmanımız'

PKK ile mücadele için Irak hava sahası Türkiye'ye açıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Srebrenitza'da bulunan Davutoğlu, Clinton ile yaklaşık bir saat telefonda görüştü.Görüşmede, terörle mücadele konusundaki işbirliğinin yanı sıra İran'ın nükleer programı ile ilgili atılacak adımlar ve izlenecek diplomatik süreç ele alındı. Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemiye saldırısı konusunun da ele alındığı görüşmede, Davutoğlu, uluslararası bir komisyon kurulmasının önemini bir kez daha vurguladı.Clinton'ın Kafkaslara son yaptığı, Davutoğlu'nun da Balkanlar'a yaptığı ziyaretler hakkında görüşlerini birbirlerine aktardıkları öğrenilirken Clinton, terörle mücadeleyle ilgili olarak "PKK ortak düşmanız" mesajını verdi.PKK'nın İsrail'in Mavi Marmara saldırısı öncesinde gerçekleştirdiği İskenderun saldırısı ile Şırnak'ın Gediktepe mevkindeki saldırısı ardından ABD terörle mücadelede Türkiye'ye yeterli destek vermemekle iç politikanın hedefi olmuş, Türkiye'nin bu tavrı sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey "PKK ortak düşmanımız" açıklamasını yapmıştı.Radikal gazetesi yazarlarından Murat Yetkin'in 11 Temmuz tarihli haberinde de, PKK'nın Gediktepe saldırısı ardından ABD'nin Irak hava sahasını PKK ile mücadele amacıyla Türkiye'ye açtığını yazmıştı. Karar, Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ile Toronto'da düzenlenen G20 zirvesindeki görüşme öncesi Türkiye'ye bildirilmişti.