T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Türkiye'ye OHAL eleştirisi

ABD, Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yeniden gözaltına alınmasını eleştirerek OHAL'e son verilmesi çağrısı yaptı.

07 Şubat 2018 14:45

ABD yönetimi, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yeniden tutuklanmasından derin rahatsızlık duyduğunu bildirerek Türkiye'den olağanüstü hal uygulamasına son verilip hukuk devleti ilkelerinin geçerli kılınmasını istedi.

Kılıç Bylock yazılımı kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne yardım" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla sekiz aydır tutuklu bulunuyor. 31 Ocak'taki duruşmada tahliyesine karar verilen Kılıç, savcılığın itirazı üzerine evine gidemeden yeniden gözaltına alınmıştı.

"OHAL kaldırılsın"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Taner Kılıç'ın 1 Şubat'ta yeniden gözaltına alınmasından derin rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Nauert, Kılıç ve olağanüstü hâl yasası kapsamında tutuklanan diğer insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri ve muhalif politikacıların durumunu yakından izlediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türk hükümetinden uzatılan olağanüstü hal uygulamasına son verilip keyfi kararlarla tutuklananların serbest bırakılmasını ve hukuk devleti ilkelerine geri dönülmesini istediklerini söyledi. Nauert olağanüstü halin ‘ifade özgürlüğünü dondurup, yargı bağımsızlığı hakkında kuşkulara yol açtığını' belirtti.

2015'teki darbe girişiminin ardından Türkiye'de 40 bini aşkın kişi tutuklanmış ve 125 bin dolayında devlet görevlisi hizmetten uzaklaştırılmıştı.

DW, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDTürkiyeYönetim Kurulu Başkanı Taner KılıçOHALUluslararasıInternational) TürkiyeBylockOcakKılıçDışişleri BakanlığıHeather Nauert Taner KılıçTürkReuters/AG BK &copy; Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24