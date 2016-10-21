ABD'den Türkiye'ye: Koordine edilmemiş eylemlerden kaçının

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türk savaş uçaklarının Suriye'de PYD hedeflerini vurmasını 'koordine edilmemiş eylem' olarak niteledi. Kirby, tüm tarafları 'koordine edilmemiş eylemlerden' kaçınmaya ve IŞİD'e odaklanmaya çağırdıklarını söyledi.

Kirby günlük basın brifinginde bir soru üzerine, tarafların birbirlerini hedef almak yerine IŞİD’e odaklanmaları ve koalisyon içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

“Tüm tarafları koordine edilmemiş eylemlerden kaçınmaya ve ortak düşman DAEŞ’e odaklanmaya çağırdık” diyen Kirby, Türk uçaklarının PYD hedeflerini vurmasınının da "koordine edilmemiş eylemler" kapsamına girdiğini kaydetti.

Carter: Yorum yapamam

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Pentagon’da Güney Kore Savunma Bakanı Han Min Koo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir gazetecinin, Türk savaş uçaklarının Suriye’de PYD hedeflerini vurmasının Türkiye ile ortaklığa zarar verip vermediği yönündeki sorusunu yanıtladı. IŞİD’e karşı mücadelede Türkiye ile ortaklıklarının çok güçlü olduğunu vurgulayan Carter, “Sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamada onlara yardımcı olmak için şu anda Türkler’le çok başarılı şekilde birlikte çalışıyoruz,” ifadesini kullandı.

Carter, IŞİD’e karşı mücadelede Türkiye’nin güçlü bir ortak olduğunu vurgularken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile bu hafta ve gelecek hafta yapacağı görüşmelerde, “güçlü ve köklü NATO müttefiki Türkiye ile IŞİD’e karşı çabalarını ve birlikte çalıştıkları diğer tüm konuları ele alma fırsatı bulacağını” belirtti.

“Dolayısıyla birlikte IŞİD’e karşı çabalarımız çok güçlü” diyen Carter, şöyle devam etti: “(TSK’nin Suriye’de PYD hedeflerini vurması) Bu haberle ilgili hala veriler topluyoruz dolayısıyla üzerinde yorum yapamam ya da teyit edemem. Ancak genel anlamda ortaklığımız çok güçlü. Meseleler çıktıkça bunların üzerine gidiyoruz. Bunu başarıyla yapmayı sağladık ve böyle de devam etmesini bekliyorum.”

Aynı gazetecinin, Başika’daki Türk askeri varlığının yarattığı krize dair sorusu üzerine de Carter, “Irak’ta faaliyet gösteren herkes bunu Irak’ın egemenliğine saygı göstererek yapmalı. Biz böyle yapıyoruz. (Irak) Başbakan Ebadi hükümetinin onayından geçmeyen hiçbir operasyon yürütmüyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda da, Türkiye’nin IŞİD karşıtı koalisyonun bir üyesi olduğuna dikkati çeken Carter, dolayısıyla Türk ve Iraklı yetkililer ve süren operasyonlarla ilgisi bulunan diğer tüm taraflarla görüşmeye ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Carter, “Bu karmaşık bir durum. IŞİD karşıtı koalisyonun bir lideri olarak rollerimizden biri, herkesin ana tehdit IŞİD’e odaklanmasının sürmesini sağlamak” dedi.