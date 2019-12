ABD'den Türkiye'ye 'Kobra' desteği

T24 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccciardone, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye her alanda destek olduklarını belirterek, Afganistan'da halen Amerikan deniz piyadeleri tarafından kullanılan üç Süper Kobra helikopterin de Türkiye'ye verileceğini söyledi.



TGRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ricciardone, insansız hava araçları predatorların Türkiye'ye verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun ayrıntılarının gizli olduğunu ve fazla açıklama yapamayacağını söyledi.



Terörle mücadele konusunda Türkiye'ye her alanda destek verdiklerini belirten Ricciardone, "Türkiye'ye halen anlık istihbarat yardımını sunuyoruz" dedi.



Ricciardone, bu çerçevede, Afganistan'da halen ABD deniz piyadeleri tarafından kullanılan üç Süper Kobra helikopterin Türkiye'ye verileceğini de bildirdi.





'BDP'nin kararını olumlu karşılıyoruz'



BDP'nin TBMM'de yemin etme kararına ilişkin soru üzerine Ricciardone, son zamanlarda Türk demokrasisinin çok geliştiğini vurgulayarak, demokratik ülkelerin demokrasiyi korumak ve geliştirmek için çalışması gerektiğini söyledi.



Ricciardone, "BDP'nin Meclis'e katılmasını olumlu bir şey olarak görüyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.



Şiddetle bir yere varılamayacağını, PKK'nın silah bırakması gerektiğini ifade eden Ricciardone, BDP yasal sistem içinde kalırsa, ABD'nin de BDP ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.



Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de Ricciardone, anayasa yenilemenin Türkiye'nin demokrasisi için gayet olumlu olacağını, Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak güçlü olması halinde, terörizme ve her türlü soruna karşı da güçlü olacağını ifade etti.



Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ile ilgili soru üzerine Ricciardone, Doğu Akdeniz'in herkes için stratejik bir bölge olduğunu ve hep birlikte barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.





'Arabuluculuk yok'



ABD'nin Tel Aviv ile Ankara arasında arabulucuk yapıp yapmayacağı sorusuna Ricciardone, arabuluculuğun söz konusu olmadığını, ancak İsrail ile Türkiye arasında diplomatik diyaloğun sürmesini istedikleri yanıtını verdi.



Arap Baharı ile ilgili soru üzerine de Ricciardone, Arap Baharı'nın herkes için çok önemli olduğunu ancak geç geldiğini söyledi.



Ricciardone, Suriye'deki olaylarla ilgili olarak da bu ülkede basit çözümlerin bulunamayacağını, bu nedenle Türkiye gibi ülkelerle sürekli istişarede bulunma ihtiyacı duyduklarını belirtti.



Türkiye'nin füze kalkanı sisteminin bir radarını kendi topraklarına yerleştirme kararının hatırlatılması üzerine Ricciardone, Türkiye'nin verdiği karar için minnettar olduklarını, bunan NATO ve bütün müttefikler için çok olumlu bir şey olduğunu vurguladı.



Füze kalkanının İran'a karşı olup olmadığı sorusunu yanıtlarken de Ricciardone, "Bu hiçbir ülkeye karşı değil, bir savunma sistemi, demek ki hiçbir ülkeye karşı sayılmaz" diye konuştu.



Türkiye'nin AB sürecine ilişkin olarak da Ricciardone, kendileri için Türkiye'nin AB'ye katılmasının mantıklı olduğunu, ABD'nin Türkiye ve AB'yle pek çok stratejik işbirliğinin bulunduğunu söyledi. Ricciardone, "Yolun sonunda Türkiye ve Avrupa beraber olacaklardır" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin sorulması üzerine de Ricciardone, son dönemde ABD'den gelen bir heyetle birlikte Başbakan Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda iyi ilişkiler var. Dostluk var" diye konuştu.



Ricciardone, Türkiye'de sempati duyduğu futbol takımının da daha önce Adana'da görev yaptığı için Adanaspor olduğunu söyledi.