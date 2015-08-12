ABD’den Türkiye'ye 'güvenli bölge' yalanlaması

Washington

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması hususunda anlaşmaya varıldığını açıklayan Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’na ABD'den yalanlama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında ‘güvenli bölge’ ile ilgili bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Toner, kendisine yöneltilen, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge hususunda anlaştığını söylüyor. Bu doğru mu?” sorusuna, “Biz bu podyumda ve başka yerlerde konuştuğumuzun güvenli bölge olmadığını net bir şekilde söyledik.” şeklinde cevap verdi. Toner, Türkiye ile varılan anlaşmanın, IŞİD’e karşı yapılan hava saldırılarını artırmak için Türk üslerini kullanmaktan ibaret olduğunu belirti. Sözcü yardımcısı ayrıca, Türk yetkililerle IŞİD’e karşı alınacak önlemlerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Türkler arasında ABD’nin PKK’ya karşı askeri güç kullanacağına dair söylentiler olduğunu belirterek, bununla alakalı Kongre’nin bir izin çıkarmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Toner, “Bilgim dahilinde böyle bir izin yok.” diyerek asıl odak noktasının IŞİD olduğunu ifade etti.