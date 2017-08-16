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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Türkiye'ye dini özgürlük eleştirisi

ABD'nin dini özgürlükler raporunu açıklayan Tillerson, Türkiye'de Sünni olmayan Müslümanların "ayrımcılık ve şiddete" karşı devlet tarafından korunmadığını belirtti.

16 Ağustos 2017 02:32

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016 Uluslararası Dini Özgürlük Raporu'nu yayımladı. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından paylaşılan ilk dini özgürlük raporunu açıklamak için Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye, Çin, İran, Suudi Arabistan, Pakistan, Bahreyn ve Sudan'a eleştiriler yöneltti.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'de Aleviler gibi, Sünni olmayan Müslümanların "ayrımcılık ve şiddete" karşı devlet tarafından korunmadığını söyledi.

Tillerson, "Türkiye'deki yetkili makamlar, bazı dini azınlık gruplarının insan haklarını kısıtlamayı sürdürüyor ve bazı topluluklar uzun süreli mülk ihtilafları yaşamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

ABD'li din adamı için çağrı

Tillerson, İzmir'de Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle Ekim ayında tutuklanan ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın ise "haksız yere hapsedildiğini" belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, Protestan cemaatine bağlı İzmir Diriliş Kilisesi'nin başında olan Brunson'ın serbest bırakılması için Washington tarafından yapılan çağrıyı yinelediğini sözlerine ekledi.

ABD Kongresi tarafından görevlendirilen diplomatlarca hazırlanan dini özgürlükler raporun Türkiye'ye ayrılan bölümünde, Alevilerin "protesto ve şiddet tehditleriyle karşılaştığı" ifade edilirken, "Yahudi, Protestan ve Sünni Müslümanlara yönelik de şiddet tehditleri vardı" denildi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basında ve diğer medya organlarında birçok Alevi karşıtı ve Yahudi aleyhtarı konuşma yayımlandığına dikkat çekilen rapora göre, medyada bazı hükümet yanlısı yorumcular ise darbecilerle Yahudi topluluğu ve Ermeni Partrikhanesi'ni bağdaştırmaya çalıştı.

ABD'nin tepki çeken politikalarına yer verilmedi

ABD'nin kendisinin de dini özgürlükler konusunda sert eleştirilere hedef olduğu bir dönemde yayımlanan raporda, tüm Müslüman göçmenlere ülkesinin kapılarını kapayacağını vadederek Beyaz Saray'a yerleşen Trump liderliğindeki yönetimin politikalarına değinilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı raporda, geçen yıl olduğu gibi bu sene de, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği bölgelerde Ezidi, Hristiyan ve Şii azınlıklara yönelik "soykırımda" bulunduğu ifade edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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