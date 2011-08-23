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Dünya

ABD'den Türkiye'ye destek WASHINGTON (A.A)

23 Ağustos 2011 07:59

-ABD'den Türkiye'ye destek WASHINGTON (A.A) - 23.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava operasyonuyla ilgili, ''Türkiye'nin kendini savunma hakkını tanıdıklarını'' tekrarladı.  Nuland, günlük basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine, geçen hafta yaptığı açıklamaya ekleyeceği yeni bir unsur bulunmadığını söyledi. Türkiye'nin kendini savunma hakkını tanıdıklarını belirten Nuland, Türkiye ile Irak'ı bu konuda işbirliği için yakın temas halinde kalmayı sürdürmeye teşvik ettiklerini kaydetti.

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