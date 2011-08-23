-ABD'den Türkiye'ye destek WASHINGTON (A.A) - 23.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava operasyonuyla ilgili, ''Türkiye'nin kendini savunma hakkını tanıdıklarını'' tekrarladı. Nuland, günlük basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine, geçen hafta yaptığı açıklamaya ekleyeceği yeni bir unsur bulunmadığını söyledi. Türkiye'nin kendini savunma hakkını tanıdıklarını belirten Nuland, Türkiye ile Irak'ı bu konuda işbirliği için yakın temas halinde kalmayı sürdürmeye teşvik ettiklerini kaydetti.