ABD'den Türkiye'ye bir S-400 'uyarısı' daha: Çok ciddi sonuçları olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının 'ciddi sonuçları' olabileceğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough havacılık fuarında gazetecilere konuşan Kaidanow, Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda şunları söyledi:

"Müttefiklerimizin (Türkiye) satın aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz için de destekleyici nitelikte olduğundan emin olmak istiyoruz. Sınır ötesindeki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. Alışverişlerini yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını umuyoruz. Türkiye'nin bu alımları yapmasının, özellikle de Rusya'dan S-400 satın almasının çok ciddi sonuçları olacağını anlamasını istiyoruz."

S-400 yerine Patriot

"Bu sistemlerin Ruslardan alınmasından endişeliyiz" diyen Kaidanow, Türkiye'nin S-400 satın almasının Rusya'nın Avrupa da dahil farklı bölgelerde 'uygunsuz' davranışlar sergilemesini sağlayacağından endişe duyduklarını belirtti.

Müttefikler için destekleyici olan sistemin Patirot füze savunma sistemi olduğunu söyleyen Kaidanow "Türkiye söz konusu olduğunda, bize göre bu Patriot. Türklere Patriotlar açısından neler yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kaidanow, Washington'ın 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nı (CAATSA) yasasını kabul ettiğini ve bu çerçevede savunma alanında Rusya ile işbirliği yapan kuruluşlara yaptırım uygulandığını hatırlattı. ABD geçen ay Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde F-35 savaş uçakalrının teslimatını englleyebileceği uyarısında bulunmuştu.