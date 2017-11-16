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Dünya

ABD'den Türkiye'ye: Bir an önce OHAL'i bitirin

"ABD, Türkiye tarafından Fetullah Gülen'in iadesi için sunulan belgeleri incelemeye devam ediyor"

16 Kasım 2017 13:21

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devam eden OHAL uygulamasının 'bir an önce' bitirilmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Cohen Senato'da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin OHAL'i uzatmasından endişe olduklarını ve bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi. Müsteşar Cohen, Leigh Üniversitesi'nin Türkiye uzmanı öğretim üyesi Prof. Dr. Henri Barkey'e yönelik suçlamaların da temelsiz olduğunu belirtti.

Cohen, "Bu tür saldırılar ilişkilerimizi geri götürmekte, Türk medyası ve adalet sisteminin kredisini azaltmaktadır" açıklamasında bulundu. 

Cohen, Gülen'in iadesine de değinirken, "ABD hükümeti Türkiye tarafından Fetullah Gülen’in iadesi için sunulan belgeleri dikkatle incelemeye devam ediyor. Eğer bu süreçte yeni iade talepleri olursa aynı ciddiyetle ele alınacaktır. Biz Türk yetkililere darbe girişimine yönelik soruşturmalara destek verme arzumuzu her daim dile getiriyoruz." dedi. 

Cohen, Türkiye'nin Boeing'ten yapacağı uçak alımlara da değindi... 

 

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