ABD'den Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonlarına iki yorum: Rahatsızız; savunma hakları var

PKK’nın Ceylanpınar’da iki polisi öldürmesinin ardından Kuzey Irak’taki PKK mevzilerine yönelik olarak başlatılan hava operasyonlarına ABD’den iki farklı yorum geldi.

İlk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Dolayısıyla, koalisyon güçleri de DAEŞ’in temizlenmesi çabalarında bu güçlere hava saldırılarıyla yardımcı oluyor ama siz PKK’dan bahsediyorsunuz ki bu ayrı bir organizasyon. Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu açıkça ifade ettik. PKK, Türk askerlerine ve polisine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Dolayısıyla Türkiye’nin çoğunlukla Irak’ın kuzeyindeki PKK unsurlarına dönük hava saldırılarını kendini savunma hakkı olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Stuart E. Jones, Toner’dan farklı bir beyanatta bulundu:

“ABD olarak, Türkiye’nin KürdistanBölgesi sınırları içinde saldırı düzenlemesinden ve Kürt sivillerin zarar görmesinden rahatsızız.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, 31 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirdiği günlük basın brifinginde Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK mevzilerine yönelik operasyonun ve İncirlik Üssü’nün açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby’nin, "İncirlik üssünden kalkan uçakların YPG güçlerine yardım edip etmeyeceğine" dair soruya, "Türkiye'deki hava üslerine erişimimiz, bu desteğin daha zamanlı ve hatta daha etkili olmasına imkan sağlayacak" yanıtını vermesi üzerine Türkiye'nin mutabakatta PYD gibi gruplara desteğin yer almadığını belirttiği hatırlatılarak, iki taraf arasında bazı "yanlış anlaşılmalar mı bulunduğu" soruldu.



Yanlış anlaşılmalar bulunmadığını belirten Toner, Kirby’nin "DAEŞ karşıtı güçleri desteklemekten” bahsettiğini, Kürtlerin de bu güçler arasında yer aldığını ama grubun bundan çok daha geniş olduğunu söyledi.



Kirby’nin doğrudan YPG ile ilgili soruya bu yanıtı verdiğinin hatırlatılması üzerine Toner, "Kirby, daha geniş anlamdaki DAEŞ karşıtı güçlere atıf yaptı.Suriye Kürtlerinin yanı sıra Suriye Arapları da bu gruba dahil. Sadece tek grup olduğunu söylemek doğru olmaz" dedi.

"Türkiye’nin kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’yı hedef alan hava saldırılarının ABD’nin Suriyeli Kürtlerle ilişkilerini bozduğuna" yönelik ABD medyasındaki haberlerin sorulması üzerine Toner, "Kesinlikle (doğru) değil" ifadesini kullandı.



Toner, “terör örgütü PKK ile Kürtlerin de parçası olduğu, IŞİD’e karşı mücadele eden grupları birbirinden ayırdıklarını” hatırlatarak, Suriyeli Arapların da söz konusu mücadelede etkin şekilde yer aldığının ve ülkenin kuzeyinin militanlardan temizlenmesine katkı sağladığının altını çizdi.



Toner, şunları söyledi:



“Dolayısıyla, koalisyon güçleri de DAEŞ’in temizlenmesi çabalarında bu güçlere hava saldırılarıyla yardımcı oluyor ama siz PKK’dan bahsediyorsunuz ki bu ayrı bir organizasyon. Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu açıkça ifade ettik. PKK, Türk askerlerine ve polisine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Dolayısıyla Türkiye’nin çoğunlukla Irak’ın kuzeyindeki PKK unsurlarına dönük hava saldırılarını kendini savunma hakkı olarak görüyoruz. Bizim görüşümüz gayet net, PKK’yı yabancı terör örgütü olarak görüyoruz.



Bu şiddeti başlatan PKK. Türkiye, kendini savunma amaçlı karşılık verdi ama tabii ki durumun sakinleşmesini, PKK’nın şiddeti durdurduğunu ve müzakerelere döndüğünü görmek istiyoruz. Türk hükümetine orantılı yanıt vermesi çağrısında bulunuyoruz."



‘Rahatsızız’

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Stuart E. Jones, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına düzenlediği saldırılardan rahatsız olduklarını söyledi.

Bugün, (4 Ağustos 2015) Bağdat’ta bir grup gazeteciyle bir araya gelen Büyükelçi Jones, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Jones, “ABD olarak, Türkiye’nin KürdistanBölgesi sınırları içinde saldırı düzenlemesinden ve Kürt sivillerin zarar görmesinden rahatsızız” cevabını verdi. Büyükelçi, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki Türk polisinin PKK tarafından öldürülmesini de kınadı.