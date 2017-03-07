ABD'den Türkiye'nin hedefindeki, Kürtlerin elindeki Menbiç'e ek askeri güç

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinde durumun oldukça karmaşık bir hal aldığını ve mücadelenin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülmesini sağlamak amacıyla bölge için "caydırıcı ve temin edici" yeni bir askeri misyon başlattığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, düzenlediği basın toplantısında, "Menbiç içine ve civarına teminat sağlamak ve tarafların IŞİD haricindeki gruplara saldırmalarını caydırmak amacıyla koalisyonun bir parçası olan ABD güçlerini konuşlandırarak, gözle görülür bazı adımlar atıyoruz" dedi.

Pentagon Sözcüsü, bunun ABD güçleri için yeni bir misyon olduğuna da dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bu yeni bir adım. İlk kez böyle bir yapıyoruz ve Menbiç'ten düşmanın temizlendiğini ortaya koymak amacıyla gözle görülür bir sembol olarak kendimizi oraya yerleştiriyoruz... Başkalarının 'kurtarmak' amacıyla buraya [Menbiç'e] girmesine hiç gerek yok."

ABD'nin Suriye kuzeyinde bölgesel güçleri eğitmek ve danışmanlık yapmak amacıyla askerleri bulunuyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın ardından Suriye'deki bir sonraki hedefin kuzeydeki Menbiç kenti olduğunu açıkladı.

Menbiç, Türkiye'nin yanı sıra Suriyeli Kürtler, Suriye hükümeti, Rusya ve ABD gibi iç savaşın kilit aktörlerinin de var olduğu ve büyük önem atfettikleri yerlerin başında geliyor.

ABD'nin Menbiç'e kaç tane asker gönderdiği açıklanmadı.

Ancak AFP'ye göre, halihazırda Suriye'nin kuzeyinde yerel güçleri eğitmek ve danışmanlık yapmak amacıyla 500 kadar ABD askerinin bölgede bulunuyor.

Pentagon Sözcüsü, ABD askerlerinin varlığıyla tüm aktörlerin dikkatini IŞİD'le mücadeleye yoğunlaştırmasının amaçlandığını da belirtti.

Menbiç, Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde bulunan Menbiç Askeri Konseyi tarafından idare ediliyor.

Kürt ve Arapların oluşturduğu Menbiç Askeri Konseyi'ne bağlı güçleri eğitmek amacıyla bölgede Türkiye tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Halk Savunma Birlikleri (YPG) de bulunuyor.

Türkiye, YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. YPG, Kasım ayında bunu kabul ettiğini açıklasa da Türkiye bu çekilmenin henüz gerçekleşmediğini öne sürüyor.

Menbiç Askeri Konseyi de Rusya ile geçen hafta içerisinde varılan anlaşma kapsamında kentin batısındaki bazı yerlerin Suriye ordusuna devredilme işleminin tamamlandığını açıkladı.

Reuters'a konuşan Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, varılan anlaşmanın beş köyü kapsadığını ifade etti.

Derviş, "Devir işlemi tamamlandı" diye konuştu.

Geçen hafta içerisinde, Menbiç Askeri Konseyi, Rusya ile bir ittifak kurulduğunu ve bu kapsamda Türkiye ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun olası bir taarruzuna karşı koruma sağlaması amacıyla batıdaki bazı köylerin Suriye hükümetine bırakılmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.