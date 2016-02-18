ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına acil uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, dünkü basın toplantısında Ankara’daki saldırıyla ilgili olarak, "Samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” dedi ve patlama sırasında olay yerinde ABD vatandaşı bulunup bulunmadığını tespit etmeye ve vatandaşlarına her türlü konsolosluk desteğini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Sözcü Toner, Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı da yayınlandığını söyleyerek, "Büyükelçiliğimiz ayrıca Amerikan vatandaşları için acil uyarı yayımlayarak bölgeden uzak durmaları ve gelişmeler hakkında haberleri takip etmeleri çağrısında bulundu” dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Toner, Türkiye’nin Suriye’deki YPG güçlerine yönelik saldırıları kesmesi yönündeki çağrıları görmezden gelmediğini belirtti.

Toner, Türkiye’nin ABD’nin çağrılarını ciddiye almadığını düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, “Öyle olduğunu söylemezdim, son 24 saatte Türkiye tarafından herhangi bir atış olduğuna dair bir gözlem olmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG unsurlarına yönelik top atışının süreceğini söylemişti.



"YPG'ye silah vermedik"



Mark Toner, "ABD'nin YPG'ye silah yardımı yaptığı ve bu yardımların PKK'nın eline geçerek Türkiye'deki terör saldırılarında kullanıldığına" ilişkin haberler hakkındaki bir soru üzerine, "Biz YPG'ye silah vermedik" dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu söyleyen ve IŞİD'e karşı sürdürülen operasyonlarda önemli bir rolü bulunduğuna dikkati çeken Toner, "Türkiye ile verimli görüşmeler yapıyoruz. Biz YPG'nin hareketlerinin zarar verici olduğuna dair görüşlerimizi söyledik. Türkiye'nin top atışlarını durdurması gerektiğini de söyledik" ifadesini kullandı.