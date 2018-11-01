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Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Müttefikimize bağlıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, "ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü" bildirdi

01 Kasım 2018 05:01

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Halep'e bağlı Kobanê ilçesindeki YPG'ye ait mevzileri vurması  nedeniyle, örgütün IŞİD’le savaşmayı durduracağı açıklamasına ilişkin "Türkiye NATO üyesi ve IŞİD karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır.  Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız" dedi.

Palladino, bakanlıkta  düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin  açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının  bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe  verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır"  dedi.

Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin  düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana  eğitimlere devam ettiğini söyledi.

Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Halep'e bağlı Kobanê ilçesindeki YPG'ye ait mevzileri vurması  nedeniyle, örgütün IŞİD’le savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya,  "Türkiye NATO üyesi ve IŞİD karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır.  Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız." yanıtını verdi.

"Yaptırımlar İran'ın ekonomisini hedef alacak"

Palladino, ayrıca İran'ı "küresel terörizmin güçlü destekçisi ve  terör faaliyetlerinin arkasındaki aktör" olmakla suçladı.

Daha önce İran'la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların  yeniden hayata geçirileceğini vurgulayan Palladino, "5 Kasım'da yürürlüğe girecek  yaptırımlar, İran'ın ekonomisini etkileyen enerji, nakliyat, inşaat, sigorta  sektörleri, İran Merkez Bankasının dahil olduğu ticari işlemler ve belirlenmiş  İranlı şirketleri hedef alacak." bilgisini paylaştı.

Yemen'de ateşkes çağrısı

ABD'nin dün taraflara Yemen'deki çatışmaların bitirilmesine yönelik  yaptığı çağrıya da değinen Palladino, bu ülkedeki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona  erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının  geldiğini yineledi.

Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD'nin Yemen'deki  savaşın bitmesi çağrısını yaptığı ancak buna karşılık neden Suudi Arabistan'a  silah satışını durdurmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Alanda bazı ilerlemeler  kaydediliyor. Barış müzakereleri için gerekli zemin çalışmalarının düzenlenmesi  konusunda ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

 

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