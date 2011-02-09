-ABD'DEN THY'YE ÖDÜL WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektörünün önemli uluslararası yayınlarından olan Air Transport World (ATW) tarafından "Pazar Liderliği" ödülüne layık görüldü. Havayolu endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 37'nci ATW Havayolu Endüstrisi Başarı Ödülleri, ABD'nin başkenti Washington'daki Renaissance Oteli'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, 2010 yılının "Pazar Lideri" seçilen THY'nin ödülü, derginin kıdemli editörü ve Avrupa Büro Şefi Kathy Buyck tarafından THY Genel Müdürü Temel Kotil'e takdim edildi. Kotil, burada yaptığı konuşmada, THY'nin 16 bin çalışanı adına bu ödülü almaktan onur duyduğunu söyledi. Bu ödülün, THY olarak başarılarına yeni başarılar katmaları ve daha çok çalışmaları gerektiği anlamına geldiğini ifade eden Kotil, dünyanın tüm büyük kentlerini İstanbul üzerinden diğer kentlere bağlamak istediklerini, bu bağlamda şu anda 170 civarında noktaya düzenlenen sefer sayısını, yüzlerle ifade edilecek rakamlara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Kotil, konuşmasında, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da, THY'nin diğer havayolları karşısındaki rekabet gücünü artırarak, "parlayan bir yıldız" haline gelmesini sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Törende, THY'yi ve ona bu ödülü getiren başarılarını tanıtan bir video sunumu da gösterildi. Sunumda, THY'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin göreve gelmesinin ardından hızlı bir yükselişe geçtiği ve küresel finansal krize rağmen bu başarı grafiğini artırmaya devam ettiği anlatılarak, THY'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlardan örnekler verildi. Törende Kotil'e Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da eşlik etti. Dİğer bazı dallarda da çeşitli havayolu şirketlerine ödüllerin verildiği gecede, "En İyi Havayolu Şirketi" ödülüne ise Emirates Havayolları layık görüldü. -"İLK DEFA BÖYLE BİR KAPSAMLI ÖDÜL ALIYOR"- Kotil, ödülün kendileri için "çok onur verici" olduğunu söyledi. "THY, 78 yıllık geçmişinde ilk defa böyle bir kapsamlı ödül aldı" diyen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada 2010 dünya pazarı lideri havayolu seçildik. Bu ödül, 2005'de başlayan pazara nüfuz etme çalışmalarımızın bir sonucu. Özellikle 2008-2009'da diğer bütün havayolları kapasite azaltırken, zarar ederken, biz kapasitemizi artırıp, kar ettiğimiz, pazar payımızı artırdığımız için bu ödül verildi. Dolayısıyla tüm havayollarından ayrılmamızın bir sonucudur bu ödül." Bu ödülü THY'nin 16 bin çalışanının almış olduğunu belirten Kotil, "Ödül, 2003 yılında ortaya koyduğu THY'nin politikalarının sonucu olduğu için", Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da teşekkür ettiğini kaydetti. THY olarak "çok çalıştıklarını" ifade eden Kotil, "Bunda bir sihir olması gerekiyor. Aslında tek bir sihir var, günde 25 saat çalışmak. Bu ödülü, günde 25 saat çalışıp aldık, şimdi sıra 26-27 saat çalışıp daha başka ödül almada" ifadesini kullandı. THY'nin tanınırlığının arttığını belirten Kotil, ünlü tenisçi Caroline Wozniacki'ın yer aldığı reklam filminin çok beğeni aldığını, ünlü NBA basketbolcusu Kobe Bryant'ın yer alacağı reklamların da büyük ilgi toplamasını beklediklerini anlattı. Kotil, diğer havayollarının yolcu sayısı azalırken ve zarar ederken, THY'nin yolcusunun artıp kar ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bunların sebebi çok basit: Uluslararası pazarda mal satmak istiyorsanız kaliteli olmak zorundasınız. Demek ki THY geçmişe göre daha kaliteli ürün çıkarıyor. Bunun yanında mal, ucuz olmak zorunda, çünkü pahalı malı kimse almaz. Ucuz olması için de biz çok verimlilik sağladık, çalışan başına yolcu sayısını 2 katına artırdık, 25 saatin esprisi bu. Bu şu demek oluyor; planlamaları iyi yaparak, insanları da yormadan daha çok yolcu taşıyoruz.''