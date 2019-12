-ABD'DEN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - ABD Hazine Bakanlığı'nın PKK/Kongra-Gel'in beş liderini kara listeye alarak, "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" olarak ilan etmesi, ABD'li diplomatlar tarafından iki ülkenin teröre karşı mücadelede işbirliğinin son bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın son kararına ilişkin küçük bir grup Türk gazeteciye konuşan ABD'li diplomatlar, bu kararın sembolik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, bu kararla gerek Türkiye gerekse özellikle Avrupa olmak üzere dış dünyaya verilmek istenilen mesajları iki noktada topluyorlar. Bu iki husustan birincisi, Türk halkına yönelik, yani terör örgütü PKK ile mücadelede ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunun görülmesi ve Türkiye'de oluşan ABD'nin Türkiye ile yeteri kadar işbirliği yapmadığı algısının değişmesi. ABD'nin bu kararla hedeflediği ikinci amaç ise dış dünyaya, özellikle de terör örgütünün çok etkin olduğu bilinen Avrupa'ya yönelik. Buradaki mesaj ise her ülkenin günümüz küresel dünyasının bir parçası olduğu ve terörle mücadelenin daha çok ve etkin işbirliği gerektirdiği. ABD'li yetkililer bu kararın bir adım olduğunu, bütün terör sorununun bununla çözümlenemeyeceğini ancak önemli bir adım attıklarını belirtiyorlar. Bu kararın arkasının gelebileceğini söyleyen yetkililer, ilerleyen zamanda kara listeye başka isimlerin de eklenebileceğini bildiriyor. Bu arada bu konu hakkında üst düzey bir ABD'li yetkilinin de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelebileceği ifade ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı PKK/Kongra-Gel kurucuları Cemil Bayık ile Duran Kalkan ve liderler Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun'u Yabancı Narkotik Elebaşıları Belirleme Yasası (Kingpin Act) gereğince dün "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" (SDNT) olarak ilan etmişti. Terör örgütü, ABD Başkanı tarafından 30 Mayıs 2008 tarihinde "Elebaşı Yasası" çerçevesinde, yirmi yıldan fazla bir süre uyuşturucu kaçakçılığına katılımı nedeniyle belli başlı yabancı uyuşturucu kaçakçısı olarak adlandırılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da örgütü 2001 yılında 13224 sayılı Başkanlık Kararı ile Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak ve 1997'de de Yabancı Terör Örgütü olarak ilan etmişti. Washington, 2009 yılında da terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı kara listeye almıştı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, örgütün kurucularından Cemil Bayık, PKK/Kongra-Gel'in aynı zamanda kıdemli askeri komutanı olarak tanınıyor. Duran Kalkan grubun başkanlık konseyinde görev alıyor. Remzi Kartal örgütün Avrupa faaliyetleri şefi. Sabri Ok Avrupa'daki finans kaynaklarından sorumlu kıdemli örgüt lideri ve Adem Uzun örgüt adına Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteriyor. ABD'nin son kararı, bu beş şahsın ABD yargı yetkisi bölgesi içinde bulunabilecek bütün mal varlıklarını donduruyor ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla finansal ve ticari işlemler yürütmesini yasaklıyor. Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından da desteklenen karar, Elebaşı Yasası gereğince dünya genelinde önemli yabancı uyuşturucu kaçakçılarına karşı mali önlemler alma yönünde süregelen çabaların bir parçası olarak görülüyor. Uluslararası olarak, Haziran 2000'den bu yana 87 uyuşturucu elebaşıyla bağlantılı olan 900'den fazla işletme ve şahıs adlandırılmış bulunuyor. ABD'nin Elebaşı Yasası'nı ihlal cezaları, ihlal başına 1.075 milyon dolara kadar çıkabilen sivil cezalardan daha ağır kriminal cezalara kadar uzanabiliyor. Kurum yetkilileri için 30 yıla kadar hapis ve 5 milyon dolara kadar varan kriminal cezalar söz konusu. Kurumlar için kriminal cezalar 10 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Diğer şahıslar, Elebaşı Yasası'nın kriminal ihlali sebebiyle Birleşik Devletler Kanunnamesi Başlık 18 gereğince 10 yıla kadar hapis ve diğer cezalara çarptırılabiliyor.