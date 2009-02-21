ABD'den Taliban açılımı

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, silahlarını bırakmaları ve hükümetin koşullarını kabul etmeleri durumunda Afganistan hükümetiyle Taliban arasındaki siyasal bir anlaşmayı kabul edebileceklerini söyledi.



Robert Gates, Pakistanlı bir gazetecinin, Svat Vadisi'nde Pakistan hükümetiyle Taliban arasında yapılan anlaşmanın Afganistan için de model olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.



Gates, ''Uzlaşma olursa, isyancılar silahlarını bırakmayı kabul ederlerse, uzlaşma özellikle hükümetin ortaya attığı koşullar altında olursa, o zaman buna çok açık olacağımızı düşünüyorum'' dedi.



Gates, öteden beri, bir tür siyasal uzlaşmanın Afganistan'da uzun dönemli çözümün bir parçası olması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.



Pakistan, pazartesi günü, 18 aylık şiddetten sonra barışın tesis edilmesi için Svat'ta şeriatın uygulanmasını kabul edeceğini açıklamıştı.



Taliban saldırdı: 3 asker öldü



ABD'den bu açıklama yapılırken, aynı saatlerde Afganistan'ın güneyinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlamasıyla 3 koalisyon askerinin öldüğü bildirildi.



Saldırının, Uruzgan vilayetinde, askerler devriye görevi yaparken düzenlendiği kaydedildi.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, askerlerin uyrukları ve saldırıyla ilgili başka ayrıntı vermediler.



Uruzgan'da Amerikalı, Hollandalı ve Avustralyalı askerler görev yapıyor.





