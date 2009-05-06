Abd'den Tacikistan'a güvenlik yardımı

ABD, Tacikistan'a güvenlik güçlerinin geliştirilmesi için 9,5 milyon dolar yardımda bulunacak.



ABD'nin Duşanbe Büyükelçisi Tresy Ann Jacobson ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Hamrahan Zarifi arasında imzalanan anlaşma uyarınca 9,5 milyon dolar, insan kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve uyuşturucuyla mücadelede, güvenlik güçlerinin geliştirilmesinde ve yargı mensuplarının eğitiminde kullanılacak.



Mali yardım kapsamında Sınır Muhafızları Akademisinin kurulması ve Polis Akademisinin modernizasyonu da bulunuyor.



ABD 1992'den bu yana Tacikistan'da güvenlik, sınır koruma ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için 37 milyon dolar mali yardımda bulundu.

