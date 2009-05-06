T24 LogoT24 Logo
Dünya

Abd'den Tacikistan'a güvenlik yardımı

06 Mayıs 2009 14:10

ABD, Tacikistan'a güvenlik güçlerinin geliştirilmesi için 9,5 milyon dolar yardımda bulunacak.

ABD'nin Duşanbe Büyükelçisi Tresy Ann Jacobson ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Hamrahan Zarifi arasında imzalanan anlaşma uyarınca 9,5 milyon dolar, insan kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve uyuşturucuyla mücadelede, güvenlik güçlerinin geliştirilmesinde ve yargı mensuplarının eğitiminde kullanılacak.

Mali yardım kapsamında Sınır Muhafızları Akademisinin kurulması ve Polis Akademisinin modernizasyonu da bulunuyor.

ABD 1992'den bu yana Tacikistan'da güvenlik, sınır koruma ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için 37 milyon dolar mali yardımda bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24