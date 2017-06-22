ABD'den Suudilere Katar çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Suudi Arabistan'ın yeni atanmış veliahdı Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Oğul bin Selman'ı kutlayan Trump, yeni veliaht ile görüşmesinde Suudi Arabistan ve bir grup Körfez ülkesi ile Katar arasında mevcut olan diplomatik krizi masaya yatırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin "teröristlere ve aşırıcılara desteğin tamamen kesilmesi ve Katar krizinin çözümü" konularını görüştükleri kaydedildi.

Açıklamada "Başkan ve veliaht, Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki güvenlik, istikrar ve refah alanındaki ortak hedeflerimizi sürdürmek adına yakın işbirliğine bağlılar" dendi.

Suudilere taleplerini sunma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı açıklamada, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen Arap ülkelerinin Doha'ya en kısa sürede "akla yatkın ve uygulanabilir" taleplerinin yer aldığı bir liste sunmasını umduklarını söyledi.

Tillerson "Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreynliler tarafından bir talep listesinin koordine edildiğini ve oluşturulduğunu anlıyoruz" diyerek, "Umut ediyoruz ki bu talep listesi en kısa sürede Katar'a iletilir ve iletilen talepler akla yatkın ve uygulanabilir olur" şeklinde konuştu. Tillerson ayrıca, krizin çözülebilmesi için Kuveyt'in sergilediği arabuluculuk gayretini ABD'nin desteklediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, bir gün önce Katar kriziyle ilgili bir açıklamada bulunmuş ve Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin "Katar'a yönelttikleri iddialarla ilgili detayları Katar'a da kamuoyuna da hala açıklamamış olmalarını ABD olarak şaşırtıcı bulduklarını" söylemişti. Açıklamasında ABD'nin Suudilerin krizdeki rolüyle ilgili hayal kırıklığına uğradığı mesajını veren Nauert, taraflara aralarındaki farklılıkları çözme çağrısı yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir grup Arap ülkesi, 5 Haziran'da eş zamanlı olarak Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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Reuters,AFP/BÜ