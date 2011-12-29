-ABD'den Suudi Arabistan'a F-15 HONOLULU (A.A) - 29.12.2011 - ABD'nin, Ortadoğu'da kilit bir müttefikİ olan Suudi Arabistan'a 30 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçakları satışına ilişkin anlaşmanın sonuçlandırıldığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, anlaşma koşulları gereği 84 yeni savaş uçağının Suudi Arabistan'a gönderileceği, 70'den fazla uçağın da modernizasyonunun yapılacağı belirtildi. Açıklamada, savaş uçaklarının Boeing tarafından üretileceği ve 50 binden fazla kişinin çalışacağı ifade edildi. Savaş uçağı satışının Suudi Arabistan'la yapılan 60 milyar dolarlık silah anlaşması kapsamında yapıldığı, aynı zamanda anlaşmaya helikopterler, füzeler, bombalar ve radar uyarı sistemleri ile gece görüş sisteminin de dahil olduğu kaydedildi. Beyaz Saray yetkilileri, anlaşmanın sağlandığını ABD Başkanı Barack Obama'nın halen tatilde bulunduğu Hawaii'den açıkladı.