-ABD'den Suriye'yi ticari yaptırım WASHINGTON (A.A) - 18.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, "Suriye halkının yararı için artık Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın çekilme zamanının geldiğini" belirtti. Obama, Suriye'deki durumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hama ve Deyr Ez Zur gibi şehirlerde halka yönelik utanç verici saldırılar ile yönetim karşıtlarının tutuklanması ve işkenceye maruz kalması dahil olmak üzere, Suriye rejiminin halkına karşı acımasızlığını" kınadı. Barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanımına karşı olduklarını tekrarlayan Obama, müttefikleri, bölgedeki ortakları ve dünya geneliyle bu konu hakkında koordineli çalıştıklarını, yaptırımların çıkarıldığını ve artık Esad rejiminin, İran dışında, dünyanın her tarafındaki ülkeler tarafından kınandığını kaydetti. Obama, Esad rejiminin, karşıtlarına işkence yaptığı, hapse attığı bir sırada diyalog ve reform çağrısı yapmasının gerçekçi olmadığını ifade etti. -"Çekilme zamanı geldi"- Obama, Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini, ama Esad'ın onların yolunda "engelleyici" olduğunu savundu. Kendilerinin devamlı olarak Esad'ın demokratik geçişe öncülük etmesini veya yoldan çekilmesini söylediklerini anımsatan Obama, "Esad bu öncülüğü yapmıyor. Suriye halkının yararı için artık çekilme zamanı geldi" ifadesini kullandı. Suriyelilere ABD'nin bu değişimi empoze edemeyeceğini ve etmeyeceğini belirten Obama, Suriyelilerin kendi liderlerini seçmenin kendilerinin elinde olduğunu ve herhangi bir dış müdahaleyi istemediklerini bildiklerini kaydetti. Obama, ABD olarak sadece tüm Suriyeliler için demokrasi getirilmesi çabalarını desteklediklerini, bu sonuca ulaşılmasını da değişimin önünden çekilmesi için Esad'a baskı uygulayarak ve uluslararası toplumla birlikte Suriye halkının evrensel haklarının yanında durarak destekleyeceklerini belirtti. ABD Başkanı, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu çabaların bir parçası olarak, yönetimim, Esad rejiminin mali izolasyonunu derinleştirmek ve dahası Suriye halkına karşı şiddet kampanyasını finans etmesine engel olmak için görülmemiş bir yaptırım açıklıyor. Suriye yönetiminin, ABD'nin yetki sınırına giren tüm varlıklarının acilen dondurulmasını içeren ve Amerikalıların Suriye hükümetinin dahil olduğunu herhangi bir ticari işleme katılmasını yasaklayan yeni bir Başkanlık Emri imzaladım. Bu emir ayrıca, Suriye orijinli ham petrol ve petrol ürünlerinin ABD'ye ithalatını yasaklıyor. ABD vatandaşlarına Suriye ile bağlantılı ham petrol ve petrol ürünleriyle ilgili anlaşmaya katılmayı ve Suriye'de yatırım veya iş yapmalarını yasaklıyor. Bugünkü bu eylemimizin diğer ülkeler tarafından da genişletilmesini bekliyoruz." Obama, Esad'ın geçmişteki baskılayıcı taktiklerine başvurarak kendi halkının sesini kısabileceğine inandığını, ama bunda yanıldığını da belirtti.