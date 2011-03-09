-ABD'DEN SURİYE'YE UYARI VİYANA (A.A) - 09.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu olağan toplantısında konuşan ABD Heyeti Başkanı Büyükelçi Glyn Davies, Suriye'ye "İran'ın yolunu izlerseniz yönetim kurulu gereğini mutlaka yapacaktır" dedi. Suriye yönetiminin son iki yıldan beri Dair Elzour bölgesindeki nükleer tesise UAEK denetçilerinin girmesine izin vermediğini anımsatan Davies, Suriye'nin bu davranışıyla taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) ile güvence denetimleri (safeguard) antlaşmalarına aykırı hareket ettiğini söyledi. Suriye yönetiminin UAEK ile şeffaf işbirliği yapmaktan sürekli kaçındığına işaret eden Davies, "Suriye'nin gizli bir nükleer programı olduğunu" ileri sürdü. Suriye Dışişleri Bakanı'nın, UAEK Başkanı'na mektup yazarak Dair Elzour tesisinin askeri bölge olması nedeniyle UAEK denetçilerinin Homs nükleer reaktöründe denetim yapmalarını talep ettiğini ifade eden Davies, NPT ve Güvence Denetimleri antlaşmalarına taraf olan Suriye'nin "böyle bir ayırım yapmasının doğru olmadığını ve sahip olduğu nükleer tesislerin tümünü denetime açması ve nükleer malzemenin tümünü UAEK'ya bildirmesi gerektiğini" kaydetti. Suriye'ye Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın(NPT) ani denetimleri öngören ek protokolü de imzalaması çağrısında bulunan ABD Temsilcisi Davies, "Suriye yönetiminin bu çağrıları dikkate almayıp İran'ın yolunu izlemesi halinde UAEK yönetim kurulunun gereğini yapacağını" bildirdi. Yönetim kurulunun "neler yapabileceği" konusunda açıklama yapmayan ABD Temsilcisi Davies'in, İran'a karşı 2003 yılında yönetim kuruluna sunulan karar tasarısının oy çokluğuyla kabul edilmesi ve BM Güvenlik Konseyinin de bu karar tasarısı üzerine bir dizi yaptırım kararı almasını anımsattığı yorumları yapılıyor. Davies, Suriye yönetimi ile UAEK arasında 2010 yılı Ekim ayında imzalanan yol haritasını da "yakından izlediklerini" belirterek, Suriye yönetiminin bu yol haritasını kısa sürede uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti. Suriye yönetimi ise Dair Elzour bölgesindeki tesiste saptanan "uranyum parçalarının 2007 yılında İsrail'in giriştiği hava saldırısı sırasında kullanılan uranyum kaplı bombalardan bulaştığını" ileri sürerek, tesiste denetim yapılmasına izin vermiyor. Kurumun Viyana'daki merkezinde pazartesi günü başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının 11 Mart Cuma günü sona ermesi öngörülüyor.