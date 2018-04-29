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BBC Türkçe

ABD'den Suriye'ye kimyasal saldırı uyarısı

ABD, Suriye hükümetinin bir başka kimyasal silah saldırısına hazırlanıyor gibi göründüğünü açıkladı ve böyle bir saldırı düzenlenirse, Suriye lideri Beşar Esad ve ordusunun "büyük bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, Suriye hükümetinin bir başka kimyasal silah saldırısına hazırlanıyor gibi göründüğünü açıkladı ve böyle bir saldırı düzenlenirse, Suriye lideri Beşar Esad ve ordusunun "büyük bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'dran yapılan açıklamada, Suriye'de 4 Nisan'da düzenlenen saldırıdan öncekine benzer hazırlıklara gidildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırının ardından Suriye'deki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlenmesini emretmiştüi.

Trump yönetimi, Beşar Esad hükümetinin düzenlediğini iddia ettiği ve muhaliflerin denetimindeki bölgede en az 70 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sonra Şayrat Hava Üssünü hedef almıştı.

Suriye hükümeti ise, saldırıyı kendilerinin düzenlediği iddialarını reddetti.

ABD yönetimi, füze saldırısının "bir seferlik" olduğunu ve gelecekteki olası kimyasal saldırıları caydırmak için düzenlendiğini ve ABD'nin Suriye savaşındaki rolünü büyütmenin amaçlanmadığını vurgulamıştı.

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