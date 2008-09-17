ABD`den sonra sıra İngiltere`de mi?

Ekonomisinin önemli bir bölümü finans sektörüne dayalı olan İngiltere'de, konut kredisi kurumları zor durumda. İlk darbeyi Halifax'ın alacağı vurgulanıyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Bradford & Bingley's başta olmak üzere, bazı yerel konut kredisi şirketlerinin mali güç notlarını düşürdü.



Moody's, İngiltere'de, konut kredisi veren bu kurumların, kayıplarının arttığını ve sermaye toplama zorluğu içinde olduklarını bildirdi.



Kredi notlarındaki indirimin, muhtemel bir krizin habercisi olabileceği belirtiliyor.



İngiltere'nin en büyük konut kredisi sağlayıcısı olan Halifax'ın da, mevcut küresel krizden olumsuz etkilenebileceği vurgulanmıştı.



Bu arada, Halifax'ın sahibi olan olan HBOS grubunun, rakip Lloyds ile birleşme görüşmelerine başladığı belirtiliyor.



Uzmanlar, ABD'deki konut sektörü kredisi veren kurumların zor duruma düşmelerinin ardından, milli gelirinin önemli bir kısmını finans sektöründen sağlayan İngiltere'deki zor durumdaki konut kredisi kurumlarının ekonomiyi sıkıntıya sokabileceğine dikkat çekiyorlar.



İngiltere ekonomisinin muhtemelen şimdiden bir ekonomik durgunluk içinde olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, ekonominin gelecek finansal dertlerden kurtulması için İngiltere Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz hadlerini hızla düşürmesi gerektiğini vurguluyorlar.





