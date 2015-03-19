ABD'den Somali'de İHA operasyonu



Pentagon'un açıklamasına göre, Adan Garar Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 240 kilometre batısındaki Bardera yakınlarında otomobiliyle seyir halindeyken vuruldu.

Adan Garar'ın aralarında 2013'te 67 kişinin öldüğü Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi saldırısının da bulunduğu birçok saldırıda kilit rol oynadığı belirtildi.

Eş-Şebab örgütü Kenya askerlerinin Somali'den çekilmesini istiyor. Somali'de İslamcı militanlarla mücadele eden Afrika Birliği Barış Gücü'ne (AMISOM) bağlı birliklere ABD de destek veriyor.

ABD, geçen yıl düzenlediği İHA operasyonunda Eş-Şebab örgütü liderlerinden Ahmed Abdi Godane'yi öldürmüştü.

Eş-Şebab, 2006'dan beri hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. El Kaide ile bağları bulunan örgüt ülkenin güneyi ve merkezindeki kesimleri kontrol altında tutuyor.