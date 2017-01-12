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BBC Türkçe

ABD'den Soğuk Savaş sonrası Avrupa'ya en büyük askeri sevkiyat

Amerikan ordusuna ait 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 3 binden fazla ABD askeri bugün Polonya'da konuşlandırılmaya başlandı. ABD, Soğuk Savaş'ın son bulmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya bu boyutta bir askeri sevkiyat yapıyor.

12 Ocak 2017 15:24

Amerikan ordusuna ait 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 3 binden fazla ABD askeri bugün Polonya'da konuşlandırılmaya başlandı. ABD, Soğuk Savaş'ın son bulmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya bu boyuta bir askeri sevkiyat yapıyor.

Askeri sevkiyat, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğinin işaretlerini veren Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık görevi devralmasından çok kısa bir süre önce yapılmış oluyor.

Bu kapsamda geçen hafta 80 ana muharebe tankı ve yüzlerce zırhlı araç Doğu Avrupa ülkelerine kara ve demir yoluyla ulaştırılmak üzere Almanya'ya ulaştı.

Amerikan zırhlı tugayı da aynı planın parçası olarak Baltık ülkelerinde askeri tatbikatlar yapacak.

Bu güçlerin 9 ayda bir değiştirilmesi planlanıyor.

Fakat Donald Trump'ın seçilişiyle ABD'nin bu askeri duruşu sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda soru işaretleri doğdu.

Trump'ın ABD Savunma Bakanı adayı emekli general James Mattis, muhtemelen bu akşam Senato'da onaylanacağı oturumda bu konudaki soruları yanıtlayacak.

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