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Dünya

ABD'den siyahlara 'kölelik' özrü

ABD Temsilciler Meclisi eşi görülmemiş bir adım atarak, kölelik ve ırk ayrımcılığı dönemi için ABD halkı adına, siyah Amerikalılar’dan özür diledi.

31 Temmuz 2008 03:00

ABD Temsilciler Meclisi eşi görülmemiş bir adım atarak, kölelik ve ırk ayrımcılığı dönemi için ABD halkı adına, siyah Amerikalılar’dan özür diledi.

Tarihi kararda, siyahların, zor kullanılarak köleleştirildiği, küçük düşürüldüğü, zulme ve insanlık dışı davranışlara uğratıldığı, isimleri ve geçmişlerinden koparıldığı belirtiliyor. Sesli oylama ile kabul edilen karar tasarısını Demokrat üye Steve Cohen sunmuştu.

Ermeni lobisi, "Türkiye yanlısı olduğu" gerekçesiyle Steve Cohen’in bir daha seçilmemesi için yoğun bir kampanya yürütüyor ve rakibine mali destek veriyor. Steve Cohen, Memphis’te yüzde 60’ı Afrika asıllı Amerikalı olan bir bölgeyi temsil ediyor.

ABD Kongresi, bugüne dek, Japon asıllı vatandaşların İkinci Dünya Savaşı döneminde enterne edilmesi ve Hawaii Kraliyeti’nin devrilmesi için özür dilemişti. Senato, linç olaylarına karşı yasal adımlar atılmadığı için özür dilemişti. Ancak, Kongre, 1600’lü yıllarda Afrika’dan getirilmeye başlanan siyah kölelerin çocuklarından özür dilemek için bugünü bekledi.

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