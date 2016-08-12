ABD'den sığınma isteyen Tümamiral Uğurlu 'Vertigo' hastalığını öne sürerek Türkiye'ye gelmemiş

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan ve ABD'den sığınma talep eden Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun ABD'li bir doktordan 'Vertigo' raporu aldığı ve Türkiye'ye bu yüzden gelmediği ortaya çıktı. Vertigo rahatsızlığı olan Uğurlu’nun ucu açık şekilde uçakla seyahat etmesinin riskli olduğunun da rapor edildiği öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, İzmir'deki Casusluk Davası Kumpası davası için Türkiye’ye çağrılan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu bu çağrıya uymamıştı. Darbe girişiminden sonra ABD’ye iltica başvurusu yapan Uğurlu, görevli olduğu ABD Norfolk’taki NATO Üssü’nde 26-27 Temmuz’da bir toplantıya nasıl katıldığı merak konusu oldu. Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Uğurlu, “Vertigo” bahanesine başvurdu. Olay şöyle gerçekleşti:

Genelkurmay Başkanlığı, 30 Haziran günü Uğurlu’ya bir yazı göndererek, 9 Temmuz’da İzmir’deki casusluk kumpası davasında hazır olmasını istedi.

Uğurlu kendisine gelen bu yazı üzerine Norfolk’ta bir hastahaneden yabancı bir doktorun imzasını taşıyan rapor aldı. 7 Temmuz tarihli bu raporda vertigo rahatsızlığı olan Uğurlu’nun ucu açık şekilde uçakla seyahat etmesinin riskli olduğunun belirtildiği öne sürüldü.

Uğurlu bu yazıyı Türkiye’de bağlı olduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile NATO’ya eş zamanlı göndererek, 9 Temmuz’daki davaya katılamayacağını bildirdi.

Uğurlu’nun gönderdiği bu raporla ilgili gereken işlemler yapılacakken 15 Temmuz darbe girişimi oldu.

Darbe girişimi sonrası karargah ve komutanlıklar içindeki yeni düzenlemeler yapılırken, Genelkurmay Başkanlığı, Uğurlu’nun NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nda Komuta Kontrol Konuş ve İdame Edilebilirlik Daire Başkanı olarak görev yapamayacağına ve kamuyu temsil edemeyeceğine dair yazıyı 26 Temmuz’da NATO’ya gönderdi.

Genelkurmay’ın yazısı, NATO’nun eline zamanında geçmediği için Uğurlu Norfolk’taki NATO üssünde 26-27 Temmuz’da yapılan bir araştırma ve müttefik komuta dönüştürme kampına katıldı.

Genelkurmay “görevden el çektirme” yazısının 30 Temmuz’da Norfolk’taki üsse ulaştığı öğrenilirken, NATO’nun da Uğurlu’nun üsteki görevini sonlandırdığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Uğurlu, ABD’ye iltica başvurusu yaptı.

Vertigo nedir?

Llabirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı gibi vücudun denge sisteminde yaşanan sorun nedeniyle başdönmesi rahatsızlığı.