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Dünya

ABD'DEN SALDIRI İDDİASI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 13:52

-ABD'DEN SALDIRI İDDİASI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Pakistan'daki Taliban örgütünün, sel felaketi mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarına katılan yabancılara saldırı planladığı iddia edildi. İngiliz yayın kurumu BBC'ye açıklama yapan Amerikalı bir üst düzey yetkili, "ABD hükümetine gelen bilgiye göre, Tehrik-i Taliban Pakistan'daki yardım çalışmalarına katılan yabancılara saldırı planlıyor" dedi. Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkili, örgütün başkent İslamabad'daki federal ve eyalet bakanlarına da saldırı düzenleyebileceğini söyledi. BM verilerine göre, Pakistan'daki sel felaketinden 17 milyonu aşkın kişi etkilendi ve yaklaşık 1,2 milyon ev yıkıldı. Halen 5 milyon dolayında Pakistanlının barınacak yeri bulunmuyor.

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